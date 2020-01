Képzés helyett pénzt kér a gyöngyöspatai roma önkormányzat

„Értetlenül állunk a saját miniszterelnökünk és a saját országgyűlési képviselőnk nyilatkozatai előtt. A jogi helyzet világos: ma jár le a határidő, hogy a patai roma gyerekek évtizedes szegregációjáért felelős állami szervek kifizessék a jogerős döntés szerint járó kártérítést” - közölte pénteken a Gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Ezzel Horváth László csütörtöki sajtótájékoztatójára reagáltak, ahol a fideszes parlamenti képviselő bejelentette, tárgyalásokat kezdenek arról, hogy ne pénzben, hanem képzésekkel kárpótolják azokat a romákat, akiket éveken át elkülönítve oktattak az iskolában.

„Mi továbbra is bízunk abban, hogy Magyarország jogállam, ahol a bírósági döntések mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Bízunk abban, hogy Gyöngyöspata Város Önkormányzata és a Hatvani Tankerületi Központ jogszerűen jár el és végrehajtja a Debreceni Ítélőtábla döntését, és a mai napon kifizeti a károsultaknak megítélt sérelemdíjat” - írják.

Beszéltünk Csemer Gézával, a roma önkormányzat elnökével, szerinte, „ezt a képzést nem most kellene megkapniuk, hanem akkor kellett volna, amikor iskolába jártak. Mások rendes képzést kapnak az általános iskolában, de ők hiába végezték el a nyolc osztályt, csak papírjuk van róla”. Szerinte azért is késő már, mert az érintettek közt sokan vannak, akik rég nem járnak iskolába, azóta saját családot is alapítottak.

Nem tartja korrektnek, hogy ezt akkor ajánlják fel, amikor már született egy jogerős bírósági döntés. „Hajtsák végre, amiről döntött a bíróság. Ha tőlünk megkövetelik, hogy tartsuk be a törvényeket, tartsák be ők is!” Azt mondta, a csütörtöki bejelentés után találkozott 40-50 érintettel, neki úgy tűnt, hogy a többség meg szeretné kapni a pénzét, és továbblépni.

A romákat képviselő CFCF Alapítvány viszont többször közölte, hogy nem kérnek végrehajtást, mert a Kúria ítélete még hátra van, és nem szeretnék, hogy a családoknak esetleg vissza kelljen fizetniük az összeget, ha ellenük döntenek.

Csemer azt állítja, szeretett volna ott lenni a csütörtöki sajtótájékoztatón, amit a művelődési házban tartottak, ezért felhívta a polgármestert, aki türelmet kért, majd pár perccel később visszahívta, és azt mondta, „ne menjen, mert zártkörű lesz”.

Igazságtalan

A Debreceni Ítélőtábla összesen 99 millió forintot ítélt meg azoknak a romáknak, akiket 2004 és 2017 közt szegregáltan oktattak a helyi általános iskolában. Ez konkrétan azt jelentette, hogy külön osztályba kellett járniuk, nem vitték őket osztálykirándulni, nem vehettek részt az úszásoktatáson, és nem ugyanúgy tartották nekik a tanórákat.

Orbán Viktor múlt héten igazságtalannak nevezte, hogy „egy etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül”.