Akadozik az e-recept rendszer, mert elfelejtettek módosítani két jogszabályt

„A napokban egy idős férfi tolókocsihoz kötött daganatos feleségének a kábító-hatású fájdalomcsillapítóit akarta elvinni. Neki ugyan volt érvényes elektronikus felírása, de nem volt se érvényes receptje, se meghatalmazása, ezért azt nem adhattuk ki. Hiába jár már évek óta hozzánk a férj a feleség gyógyszeriért, vissza kellett küldenünk a szakorvoshoz papírreceptért – nyilatkozott egy gyógyszertár vezetője a Népszavának.

Kevesen tudják, hogy az elektronikus rendszerben rögzített recept nem elég a gyógyszer kiváltásához, hanem magunkkal kell vinnünk az ún. felírási igazolást is, amit az orvos állít ki. Januártól azonban már erre se lenne szükség a kiváltáshoz, csak személyigazolványra és taj-számra. Ha viszont összeomlik az E-rendszer, ami január elején is megtörtént, akkor jó, ha van felírási igazolás, ugyanis elvileg idéntől ilyen esetben felírási igazolásra is ki lehet adni a kért gyógyszert.

Ezt azonban az egészségügyi szaktárca elfejtette, és nem módosították a jogszabályt, így amikor január elején összeomlott az E-rendszer, akkor sokan nem tudtak hozzájutni a gyógyszerekhez. A Népszava szerint ebből tragédia azért nem lett, például a cukorbetegek inzulinkiváltása esetében, mert a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke körbeírt a gyógyszerészeknek, hogy az ellátás érdekében adják ki a gyógyszereket a felírási igazolásra is, mintha élne a jogszabály.

Ráadásul az ágyhoz kötött betegeknek és 14 éven aluli gyerekeknek a recept kiváltásához szükséges meghatalmazást az E-rendszerben kellene rögzíteni, csakhogy az elektronikus rendszerben ez a lehetőség még nem működik, hiába állnak készen a szükséges informatikai fejlesztések. Mivel a tárca még nem készítette el a bevezetéséhez szükséges rendeletet, addig pedig nem kapcsolhatják be a rendszert az üzemeltetők. Így az ágyhoz kötött betegeknek jobb híján a kormányablakban kell segítséget kérniük, ahol a lap által megkérdezett dolgozók nem is tudtak arról, hogy pontosan mit is kéne tenniük, ha egy ügyfél ebben a segítségüket kérné.