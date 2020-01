Létkérdés, hogy a magyar adómentesen készíthessen pálinkát

2019-ben 30 százalékkal többen készítettek otthon pálinkát, mint az azt megelőző évben, írja a Magyar Nemzet, akiknek Tállai András pénzügyminiszter helyettes beszélt a 2019-es adatokról.

Eszerint tavaly mintegy 2200 főzőberendezést vásároltak országszerte, és 151401-en vásároltak párlatadójegyet, ami nélkül illegális az otthoni pálinkaelőállítás. Az otthoni (legális) pálinkafőzésről 2015 óta vezetnek statisztikát, ami szerint nagyjából 26 ezer főzőberendezésben készítenek házi pálinkát a magyarok. A legtöbb üstöt tavaly Budapesten jelentették be, ott 196-an is belevágtak az alkoholgyártásba, de Veszprémben, Borsodban és Zalában is magasak a számok. A legkevesebb legális pálinkát Vas, Tolna és Komárom-Esztergom megyében készítenek.

A hétszáz forintos párlatadójegyekből tavaly 105 millió forintot zsebelt be az állam, ezt az adójegyet szeretnék most megszüntetni, mert Tállai szerint „a mai időkben szó szerint létkérdésnek számít, hogy egy-egy nép megtartsa, megtarthassa régi szokásait és hagyományait", ezért mindenkinek joga van ingyen pálinkát gyártani.

A kormánynak már 2010-ben volt egy kísérlete arra, hogy bizonyos mennyiségig jogszabályba foglalja az adómentes pálinkafőzés jogát, de akkor az Európai Unió megfúrta ezt a tervet.