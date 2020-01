Ügynöke közlése szerint 77 éves korában meghalt Terry Jones brit komikus, író, forgatókönyvíró, színész, rendező, a Monty Python társulat tagja. A Gyalog Galopp és a Brian élete című filmet is rendező és részben író Jonest családtagjai körében, észak-londoni otthonában érte a halál. A színészről régóta terjedtek pletykák, melyek szerint a demencia egyik ritka formájával küzdött.

Jones Monty Pythonon kívüli munkássága is jelentős: 1986-ban forgatókönyvírója volt a Fantasztikus labirintus című filmnek, az Erik, a viking című filmet pedig írta és rendezte is. A komikus ezen kívül könyveket is írt, valamint nagy sikerű történelmi dokumentumfilmekben szerepelt. (BBC)