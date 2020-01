Fucsovics harmadszor is megpróbálhatja legyőzni Federert

Így gratulált az ausztrál Millman Federernek a meccs végén Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Egyszerre valósult meg Roger Federer és Fucsovics Márton rajongóinak álma: a svájci teniszlegenda ugyanis egészen kivételes meccsen, szuper tie-breakben győzte le a harminc éves ausztrál John Millmant, így vasárnap reggel a legjobb magyar ellen játszhat az Australian Open nyolcaddöntőjében.



Millman akár Federer mumusának is nevezhető: ugyan csak egyszer játszottak egymással Grand Slam-tornán, de azt a US Open-negyeddöntőt az ausztrál nyerte. Most is ő kezdett jobban, Federer pedig önmagához képest rengeteg ki nem kényszerített hibát ütött, így az első játszma az ausztrálé lett 6-4-re. A svájci ezek után összeszedte magát, nyert egy hosszabbításos játszmát, aztán egy jól időzített brékelés után 2-1-es szettelőnybe került. Millman azonban nem adta meg magát, 6-4-re hozta a negyedik játszmát, hogy a döntő szettben Federer megint sokat bizonytalankodjon, és több kettős hibát is üssön. Ez a játszma végül 10 nyert pontig menő szuperrövidítésbe torkollt. Ami úgy tűnt, hogy Millman nagy sikerét hozza, hiszen a hazai versenyző már 8-4-re vezetett. De ekkor jött Szuperfederer: a kipukkadtnak látszó zseni az összes további pontot megnyerve 10-8-ra vitte a super tie breaket, és így 3-2-re a meccset.

Fucsovics Márton, a világranglista 67. helyezettje magyar idő szerint péntek reggel a vártnál simábban, 6:1, 6:1, 6:4-re verte az amerikai Pault (80. a világranglistán), ezzel jutott a nyolcaddöntőbe.

Az világranglistán jelenleg harmadik helyen álló, hússzoros Grand Slam-győztes, 38 éves svájci legenda, Roger Federer két éve pont ezen a tornán, az Australian Openen találkozott Fucsoviccsal, akkor is a nyolcaddöntőben, és 6:4, 7:6 (7-3), 6:2-re legyőzte a magyar teniszezőt. Tavaly a dubaji torna negyeddöntőjében játszottak, akkor is Federer nyert, 7:6 (8-6), 6:4-re.

A Federer-Fucsovics meccs magyar idő szerint vasárnap reggel lesz Melbourne-ben. Pénteki győztes meccse után, de még a Millman-Federer előtt a magyar teniszező saját maga is azt nyilatkozta, hogy Federerrel szeretne játszani.