Rendőrök gumibotozták a tüntető tűzoltókat Párizsban

Több ezer francia tűzoltó vonult utcára Párizsban, hogy magasabb illetményt és jobb munkakörülményeket követeljenek. A veszélyességi pótlékuk például 1990 óta nem emelkedett.

A vonuló tüntetők első sora és a rendőrök között komoly dulakodás alakult ki, majd a rendőrök gumibotozni kezdték a tiltakozó tűzoltókat, és könnygázt is fújtak rájuk.

A tüntetők meg akarták bontani az útjukat elzáró akadályt is, de ekkor vízágyút kezdtek el használni a tűzoltók ellen a rendőrök.

Tűzoltók tiltakozásképpen felgyújtották magukat.

A tűzoltók már októberben is tüntettek, akkor is összecsaptak a rendőrökkel. Ez is része volt annak a demonstrációs hullámnak, amely Emmanuel Macron elnök intézkedései ellen indult. (Guardian)