Gyergyóditró képviselő-testülete elé került a faluban kitört migránspánik, amit a helyi pék által alkalmazott két Srí Lanka-i pékmester okozott a faluban. A szerdai ülésen Puskás Elemér polgármester kijelentette, hogy

"Legyen vége az uszításnak! Sajnálatos, hogy egyesek összekeverték a migrációt a vendégmunkával, ugyanakkor az is meglep, hogy a Facebookon mennyire megoszlott a közösség."

Majd hozzátette, hogy fura számára, hogy miért nem kezdeményeznek a helybéliek ugyanilyen lendülettel „szemétmentes Ditrót”, „családon belüli erőszakmentes Ditrót”, vagy „falopásmentes Ditrót”. A Székelyhon beszámolója szerint a településvezető elmondta, hogy egyeztettek a pékkel, aki közölte, hogy nem találnak helyi szakmunkásokat, ezért alkalmazták a két külföldit.

"Azt mindenkinek meg kell értenie, hogy a polgármester és a polgármesteri hivatal nem szólhat bele abba, hogy egy magáncég kit alkalmaz. Azzal is tisztában kell lenni, hogy polgármesterként bármit is lépek, az törvénytelen lenne, beleértve egy népszavazás kiírását is,"