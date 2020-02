Lovasi: Hogy Bayer Zsolt szónokol a gyűlölet ellen, az már tényleg az utolsó időket idéző apokaliptikus kép, amelyben minden összekeveredik és semminek sincsen értelme

A Kiscsillag zenekar politikai elemzője a Válaszonline.hu adott interjújában értékelte Niedermüller Péter botrányát. Lovasi szerint ha a DK-s polgármester „annyit akart mondani, hogy a Fidesz már mindenki mást utál, csak a fehér, heteró keresztény férfiakat nem, akkor ezt kell mondani, nem valami nyakatekert baromságot. Hogy aztán erre reakcióként Bayer Zsolt szónokol a gyűlölet, a rasszizmus és a kirekesztés ellen, az már tényleg az utolsó időket idéző apokaliptikus kép, amelyben minden összekeveredik és semminek sincsen értelme. Ezen már tényleg csak röhögni lehet”.

Hozzátette, hogy „értelmezhetetlen hülyeségek bemondása helyett fontos lenne kiállnia az ellenzéki tömbnek és elmondani, mi várható, ha ők nyernek. Ehelyett azt halljuk, hogy csak le kell váltani Orbánt, aztán majd minden jó lesz”.

Amúgy nem bánta meg, hogy a győri időközi kampányhajrájában kiállt a fideszes Dézsi Csaba András mellett. Szerinte egyébként is nyilvánvaló volt, hogy nyerni fog, „az ellenzék eleve feladta”. De azt a kulisszatitkot is elárulta, hogy „a pártközpont nem akarta, hogy kikerüljön a videó. Csak Csaba most épp van olyan helyzetben, hogy ne érdekelje minden, amit a pártközpont mond”.



Majd amikor azt boncolgatta, mekkora káderhiány van az ellenzéki oldalon, megállapította: „Ahol ilyen gyorsan le lehet bontani egy nem túl fényes, de mégiscsak létező demokráciát, ahogy az Orbánnak sikerült, ott valami a mélyrétegekben nincs rendben.”

Egyébként Lovasi sajnálja, hogy Puzsér Róbert vagy a Kétfarkú Kutyapárt csak kevés szavazatot kap Magyarországon, de ettől függetlenül is úgy érzi, hogy „a szerencsétlen, be- és lejáratott ellenzékhez” nem kell lojálisnak lennie.