"Inkább halok meg otthon, mint egy karanténban"

Megrázó interjúban számolt be családja a túlélésért folytatott küzdelméről egy 33 éves vuhani nő a BBC-nek. Vencsun Vang a járvány kitörése óta elvesztette nagybátyját, édesapja válságos állapotban van, és már anyja és nagynénje is mutat tüneteket. "A CT alapján a tüdejük fertőzött. A fivérem is köhög, és már neki is légzési nehézségei vannak" - mondta.

A helyzetük igazán attól drámai, hogy gyorstesztek hiányában egyiküknél sem diagnosztizálták hivatalosan a fertőzést, így édesapja hiába van válságos állapotban, és szorul a nap 24 órájában lélegeztetésre, kórházba nem veszik fel.

A városban több karanténzónát is létrehoztak olyanoknak, akiket ugyan nem diagnosztizáltak a fertőzéssel, de tüneteik vannak. Ezekben a karanténzónákban viszont nem kapnak megfelelő ellátást. Vang nagybátyja egy ilyen zónában vesztette életét.

"Az anyukám és a nagynéném az állapotuk ellenére minden nap elmennek a kórházba, hátha sikerül egy ágyat szerezniük az apukámnak, de egy kórház se fogadja be őket" - mondta. A karanténzónába nem akarnak bemenni. "Amikor először oda vittük apámat és a nagybátyámat, azt hittük, hogy az egy kórház, de kiderült, hogy csak egy szálló. Se orvos, se nővér, se fűtés nem volt. Mindössze egy hideg vacsorát kaptak, és amikor a nagybátyám eszméletét vesztette, nem hívtak hozzá orvost.

"Ha a kormány utasításait követnénk, csak ilyen karanténzónákba mehetnénk. De ha odamennénk, az apámmal is csak az történne, mint a nagybátyámmal. Akkor már inkább halunk meg otthon" - mondta Vang, aki szerint a történetük nem egyedi, "még sok olyan család van, mint a mienk, hasonló helyzetben".

Vang azt mondta, hogy ha tudta volna, hogy gyakorlatilag semmilyen segítséget nem fognak kapni, akkor még január 23., a város lezárása előtt elhagyta volna Vuhant. "Ha máshol lennénk, még lenne remény. Fogalmam sincs róla, hogy azok, akik hozzánk hasonlóan hallgattak a kormányra, és itt maradtak, jól döntöttek-e" - zárta drámai nyilatkozatát. (Via BBC)