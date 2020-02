Másfél nap után is csak részeredmények vannak Iowában, azok szerint Joe Biden leszerepelt

Joe Biden tűnik az iowai demokrata összeomlás nagy nyertesének, mivel a részeredmények alapján amúgy ő volt a hétfői kaukusz nagy vesztese. Neki tehát jól jött az a káosz, ami az eredményeket összesítő rendszer összeomlásával kialakult:

eredmények hiányában kedden nem az ő bukása, hanem a rendszer összeomlása volt a fő téma, és bár időközben elkezdtek érkezni a részeredmények, a figyelem fókusza már elterelődött: kedd este tartotta szokásos évértékelőjét Donald Trump, szerdán pedig már az elnök elleni vádeljárást lezáró végszavazás lesz az amerikai belpolitika meghatározó témája. Hogy ez miért jó Bidennek? Az iowai kaukusz jelentőségét az adja, hogy ez az első az előválasztások sorában, így ha egy jelölt alul- vagy túlteljesíti az elvárásokat, az hagyományosan a következő, New Hampshire-i szavazásig - ezt idén február 11-én tartják - meghatározza a hírciklust. Most azonban a kaukusz eredményei ismeretlenek maradtak, és mire az első részeredményeket közölték, a kampányok már rég továbbálltak az államból.

A szavazatösszesítő rendszer összeomlása után most azonban csak helyi idő szerint kedd este kezdték közzétenni a részeredményeket - miközben már mindenki az elnök évértékelőjére készült. Ráadásul még mostanra, amikor már az Egyesült Államokban is késő éjszaka van, is csak a szavazatok 71 százalékát összesítették.

Ezek alapján meglepetés született: Joe Biden volt alelnök csúnyán leszerepelt, Pete Buttigieg, az indianai South Bend mindössze 38 éves, homoszexualitását nyíltan vállaló polgármestere viszont 26 százalék körüli eredményével az élen áll. Az iowai rendszer elég összetett, a kaukuszokon alapvetően küldötteket választanak, akik aztán több körben választanak majd delegáltakat a demokraták nyári elnökjelölő gyűlésére. Így jelenleg azt összesítik, hogy egy jelölt állami küldöttet nyert el. A szavazatok 71 százalékának összesítése alapján

Pete Buttigieg a megszerezhető küldöttek 26,8%-át,

a kaukusz legnagyobb esélyesének tartott Bernie Sanders a 25,2%-át;

Elizabeth Warren a 18,4%-át;

Joe Biden a 15,4%-át;

és meglepetésre Amy Klobuchar a delegáltak 12,6%-át

szerezte meg.

Mielőtt bárminek túl nagy jelentőséget tulajdonítanánk, két dolgot jegyezzünk meg:

miközben a demokrata elnökjelöltség megszerzéséhez a nyári jelölőgyűlésen 1991 küldött támogatására volna szükség, Iowában összesen 41 delegáltat osztanak szét a jelöltek között a választás eredménye alapján.

Iowa, bár hagyományosan elsőként szavazhat az elnökjelöltekről, lakossága összetétele alapján egyáltalán nem reprezentálja a demokrata hívek nem kizárólag fehérek alkotta táborát.

Ugyanakkor az is tény, hogy az iowai siker nagy lökést adhat a győztesnek az Iowához hasonlóan nagy többségében fehérek lakta New Hampshire-ben is. Arról, hogy más választói csoportok körében hogy állnak a jelöltek, sokkal többet tudhatunk meg a maradék két februári előválasztáson, a nevadai kaukuszon és a dél-karolinai szavazáson. Nevadában a spanyolajkú, Dél-Karolinában a fekete választók vannak felülreprezentálva.