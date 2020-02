Visszavonul Dan Houser, a GTA sorozat és a Red Dead Redemption alkotója

Dan Houser otthagyja a Rockstar Games-t, amit fivérével, Sammel alapított még 1998-ban. A hírre öt százalékot esett a Rockstar anyavállalata, a Take-Two részvényárfolyama.

Houser ugyanis nem szimpla cégvezető volt, hanem a Rockstar kreatív vezetője, a két legnagyobb sikerű játékuk, a Grand Theft Auto és a Red Dead Redemption sorozatok alkotója - a játékokban még szinkronhangként is felbukkan.

Alkotásai közül a 2013-ban kiadott GTA V az évtized egyik legsikeresebb játéka lett százmillió fölötti eladott példánnyal.

Houser legendáját csak növelte a játékok vitatott fogadtatása. A GTA és a Red Dead is tobzódik az erőszakban, de játékmenetük, hogy a karakterek hatalmas terekben gyakorlatilag szabadon, kötetlenül, saját történetüket alakítva mozoghatnak, kritikai és közönségsikert is aratott. (Via BBC)