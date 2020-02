Májusig őrizetben marad az a két holland díler, akik árlistáról árulták a Szigeten a füvet és az MDMA-t

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2020. május 9-ig meghosszabbította annak a két holland állampolgárnak a letartóztatását, akiket tavaly nyáron 2700 MDMA tablettával, 128 gramm előre porciózott marihuánával, valamint 451 füves cigivel kaptak el a Szigeten. Az értékesítéséhez árlistát is készítettek. Az egyikük egy ismert futó. Most jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerkereskedelem bűntettével gyanúsítják őket, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphatnak.

Az ügyészség a gyanúsítottak letartóztatásának meghosszabbítását, míg a védők az ügyészi indítvány elutasítását kérték. A bíróság az ügyészi indítványt találta megalapozottnak és a terheltek letartóztatásának meghosszabbítása mellett döntött.

A végzés szerint a gyanúsítottak terhére rótt, szervezetten és alapos előkészületek mellett elkövetett, akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett kábítószer-kereskedelem bűntettének tárgyi súlya önmagában is felveti a szökés, elrejtőzés veszélyét.

Figyelemmel arra is, hogy a terheltek kizárólag a Sziget Fesztiválra érkeztek Magyarországra és itt lakóhellyel, egzisztenciális, illetve családi kötődéssel nem rendelkeznek, esetükben továbbra is megalapozottan kell tartani attól, hogy kényszerintézkedés hiányában az eljárási cselekményeken való jelenlétük nem lenne biztosítható. Az a tény, hogy Hollandiában mindkét gyanúsított rendezett egzisztenciális körülményekkel, munkahellyel és szülői kapcsolatokkal – egyikük sportolói karrierrel is – rendelkezik, a szökés ellen ható tényezőként értékelhető, azonban ez elegendő visszatartó erővel egy ilyen tárgyi súlyú ügyben nem bír.

De az ügyészség szerint a gyanúsítottak által közölt jövedelmi viszonyaik az adott életvitelük mellett – figyelembe véve az általuk bevallott megtakarítást – még a lefoglalt kábítószer beszerzésére sem nyújthattak fedezetet.

A cselekmény elkövetése jelentős szervezést és kiemelkedő mértékű előzetes anyagi ráfordítást igényelt, így megalapozottan feltételezhető a bíróság szerint, hogy megélhetésüket legalább részben dílerkedésből biztosították. Ezért mindkettejüknél megalapozottnak tartják a bűnismétlés veszélyét.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére nincs lehetőség, a terheltekkel szemben továbbra is a legszigorúbb kényszerintézkedést kell alkalmazni. A végzéssel szemben a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek, így az nem végleges.