Magyar gyárak termelése is akadozhat a koronavírus miatt

Néhány héten belül komoly gondot jelenthet a magyarországi elektronikai és autóipari beszállítóknak a koronavírus, számolt be az RTL Klub Híradója. Kína Hupej tartományában már két hete állnak a gyárak, és legjobb esetben is csak jövő héten indulhatnak újra. Több más tartományban is álltak e üzemek a vírusfertőzés miatt, sőt még a dél-korei Hyundai is leállította egyik modelljének gyártását a kínai alkatrészellátás nehézségei miatt.

Az elektronikus berendezéseket gyártó Videoton társ-vezérigazgatója, Sinkó Ottó szerint a kínai gyárak újraindulása sem jelenti majd azt, hogy egy csapásra minden visszatér a korábban megszokott kerékvágásba. Sinkó figyelmeztetett: