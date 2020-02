Több mint 400 francia filmes tiltakozik a César-jelölések átláthatatlansága és „urambátyám-működése” miatt

Több mint négyszáz francia filmes szakember, rendezők és színészek a César-jelölések átláthatatlansága miatt a francia filmakadémia átfogó reformját követelik a Le Monde honlapján közölt felhívásukban. Az akadémia a Nemzeti Filmközpont (CNC) közvetítését kérte a válság megoldására.

Az aláírók között ott van Mathieu Amalric, Jacques Audiard, Jeanne Balibar, Leila Bekhti, Said Ben Said, Emmanuelle Bercot, Bertrand Bonello, Elodie Bouchez, Claire Burger, Robin Campillo, Laurent Cantet, Céline Sciamma, Claire Denis, Arnaud Desplechin, Mati Diop, Pascale Ferran, Robert Guédiguian, Marina Fois és Omar Sy is. Szerintük az akadémiát eluralták a „működési zavarok”, a „számlák átláthatatlansága”, a „bebetonozott státuszok” és az „urambátyám-működés”, és a tagoknak semmilyen beleszólásuk nincs sem a szervezet működésébe, sem a César-díjak átadásának menetébe.

A felhívásra reagálva a filmakadémia igazgatótanácsa a CNC-hez fordult, hogy „jelöljön ki egy közvetítőt, aki az akadémia irányításának és a státuszoknak az alapvető reformjáért” lenne felelős. A César-díjakra jelölő testület vezetősége egyben nyugalomra kérte a tagságot nem sokkal azután, hogy heves vitát váltott ki az, hogy a legrangosabb francia filmes díjra Roman Polanski J'accuse (Vádolom) című filmje kapta a legtöbb jelölést.

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto

A nemi erőszak miatt az Egyesült Államok által 40 éve körözött, ezért a világban csak korlátozott mozgásszabadságot élvező lengyel-francia rendező filmjét 12 kategóriában, köztük a legjobb film és a legjobb rendező kategóriájában jelölték a „francia Oscarra”, aminek az átadója február 28-án lesz Párizsban.

Az 1975-ben Georges Cravenne újságíró, producer által alapított és 2003 óta Alain Terzian producer által vezetett francia filmakadémia hosszú ideje mély válságon megy keresztül. A testületnek kb. 4700 tagja van, de a lista nem nyilvános. A jelöléshez 5 éven belül 3 nagyjátékfilmben való közreműködés és 2 pártfogolt támogatása szükséges.

A válság legújabb jelei január közepén jelentkeztek, amikor a legígéretesebb színészek César-díjára jelöltek vacsoráján kiderült, hogy az akadémia minden magyarázat nélkül visszautasított több olyan vendéget, akiket a fiatal színészek választottak pártfogójuknak. A francia filmrendezők társasága és több színész is nyilvánosan tiltakozott a vezetőség „méltatlan diszkriminációja és átláthatatlan fellépése” ellen.

Az incidens után a César-akadémia elnézést kért és reformot ígért, Alain Terzian elnök több interjúban is bejelentette, hogy a nemek közti egyenlőség megteremtésével modernizálni fogja a testületet, aminek a szavazattal rendelkező tagjai között 35 százalékban vannak a nők.

De a Le Monde-ban közzétett petícióban a filmesek elégtelennek nevezték a beígért változásokat, szerintük elsősorban az átláthatatlan és felülről irányított működéssel van a gond. „Az akadémia 4700 tagja miért nem választhatja meg a képviselőit, ahogy az Oscar vagy a BAFTA esetében történik?” – kérdezik. „Egy maroknyi ember jelenti a problémát a francia filmművészetben, akik egymást nyomják 30 éve minden bizottság és minden szervezet élén. Azon túl, hogy illegitimek, akadályozzák a megújulást” – írta a Twitteren Vincent Maraval producer, a petíció egyik aláírója. (MTI)