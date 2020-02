Egy nap alatt csaknem 15 ezerrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Kínában

Drámaian emelkedett szerdán az új típusú koronavírussal, hivatalos nevén COVID-19-cel fertőzöttek száma: a kínai hatóságok jelentése szerint csak szerdán 14840 új fertőzöttet regisztráltak. A drámai növekedés - egy nap alatt harmadával, hatvanezerre nőtt a regisztrált esetek száma - oka nem a járvány terjedésének hirtelen felgyorsulása, hanem a diagnosztikai módszerek változtatása volt, ami egyben lehetetlenné is teszi az összevetést az eddigi adatokkal. Vuhanban, Hupej tartomány 11 millió lakosú központjában, a járvány epicentrumában a kórházak a vírust a dns-e alapján azonosító tesztek helyett immár tünetek alapján is diagnosztizálják a fertőzötteket: aki fertőzésre utaló tünetekkel jelentkezik, és az azonnal kiértékelhető tüdőröntgen tüdőgyulladás jeleit mutatja, azt fertőzöttként regisztrálják. Ez a módszer sokkal gyorsabb, mint a hosszadalmas genetikai tesztelés - a szerdán jelentett csaknem tizenötezer új esetből összesen alig több, mint 1500-at diagnosztizáltak a vírus jelenlétét bizonyosan kimutató tesztekkel -, amihez nincs is elégséges tesztkészlet. Ugyanakkor hamis pozitívokat is adhat, mivel még egy szezonális influenza is okozhat tüdőgyulladást.

Az új diagnosztikai módszer a vírusnak tulajdonított halálesetek számában is meredek emelkedést okozott. A kínai hatóságok jelentése szerint szerdán 242 halálos áldozata volt a járványnak, az áldozatok közül ugyanakkor 135-öt az új diagnosztikai eljárással azonosítottak, vagyis 107 olyan új halálos áldozat van, akinél a korábban használt dns-diagnosztikával azonosították a vírust. Ugyanakkor önmagában a 107 halálos áldozat is új napi rekordnak számítana.

A járványnak így a pillanatnyi, kevert statisztika alapján csaknem 60 ezer fertőzöttje és 1350-nél is több halottja van. (Via BBC)