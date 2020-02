Újranyithatják Malcolm X meggyilkolásának ügyét

Malcolm X Fotó: STF/AFP

Malcolm X az amerikai feketék polgárjogi mozgalmának legendás figurája volt, 1965 február 21-én lőtték agyon a manhattani Audubon Ballroomban. A gyilkosságért három embert ítéltek el, Thomas Hagant, Thomas Johnsont és Norman Butlert.

Hagan valóban Malcolm X gyilkosa volt, őt fegyverrel a kezében kapták el a helyszínen. Bírósági tárgyalásán ugyanakkor azt állította, hogy Johnson és Butler ártatlanok. Ezt tíz évvel elítélése után is megismételte, amikor egy ügyvéd, William Kunstler már próbálkozott a perújítással.

Most mégis a Netflix sorozata, illetve az ártatlanul elítéltek perújításaival foglalkozó Innocent Project beavatkozása kellett ahhoz, hogy 55 év után újranyissák az ügyet. A "Ki ölte meg Malcolm X-t" alkotói, Philt Bertelsen és Rachel Dretzin szerint Johnsonnak és Butlernek alibije is volt a gyilkosság idejére, amit tanúvallomások is megerősítettek. Ezen felül szerintük Johnson és Butler ismert ellenfelei voltak Malcolm X-nek, ezért szinte kizárt, hogy bármelyiküket beengedték volna az Audobon Ballroomba, vagy ha mégis bejutottak volna, a biztonságiak biztos kiszúrták volna őket.

Ezek alapján Cy Vance New York-i államügyész új vizsgálatot indított, melyben az a Peter Casolaro is szerepet kap, aki 2002-ben újranyomozta a Central Park-i ötös ügyét - amiről szintén készült Netflix-dokusorozat.

Akárhogy is, a vizsgálat kissé megkésett. A jelek szerint ártatlanul elítéltek közül Johnson már 2009-ben elhunyt, Butler pedig már 81 éves. (Via ABC News)