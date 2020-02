Megjelent Billie Eilish Bond-főcímdala

No Time to Die címmel megjelent a 18 éves Billie Eilish főcímzenéje a készülő James Bond-filmhez.

Az film új előzetese egyébként a dallal egy időben jelent meg:

A dal szövege és a korábbi trailerek alapján ebben a részben valaki csúnyán elárulja a brit titkosügynököt, de hát mit lehet tenni, ez egy olyan munkakör, ami magában foglalja az ilyen szörnyűségek kockázatát.

A legutóbbi Grammy-gálán is taroló Billie Eilish egyébként a legfiatalabb előadó, aki valaha Bond-főcímdalt készített, a No Time to Die pedig az első Bond-főcímdal, aminek a film utómunkái során cserélték le a zeneszerzőjét, így a Beasts of No Nation zenéjét jegyző Dan Romer helyett Hans Zimmer dolgozott rajta. A dalban, ami egyébként a régebbi Bond-filmek több főcímét is felidézi, Johnny Marr, a The Smiths gitárosa is játszik.

Billie Eilish korábban arról nyilatkozott, hogy mindig is nagy álma volt egy Bond-film főcímdalán dolgozni, és úgy tűnik, alakította is számot: a No Time to Die szerzői közt pedig ő és bátyja is szerepelnek. (BBC)