További 2600 koronavírusos megbetegedést azonosítottak Kínában

Tovább terjed a koronavírus-járvány, több mint 2600 új megbetegedést regisztráltak Kínában - írja egészségügyi hatósági információra hivatkozva szombaton a Reuters.

Ezzel majdnem 66500 főre emelkedett a vírussal fertőzöttek száma az országban a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság számításai szerint.

A járványban regisztrált halálesetek száma is nőtt 143-mal, most 1523 halálos áldozatot tartanak számon a hatóságok. A legtöbb új haláleset a járvány epicentrumaként számon tartott Hupej tartományban, azon belül is Vuhan 11 milliós lakosságú városában történt, amit már három hete lezárva tartanak a kínai hatóságok.

Kínában országszerte utazási korlátozások vannak érvényben, a főváros, Peking vezetése például arra szólította fel a város lakosságát, hogy a Holdújév ünnepekről a városba visszatérve maradjanak otthonaikban, vagy jelentkeznek 14 napos egészségügyi megfigyelésre.

„Akik a megfigyelésben és a megelőzésben való részvételt megtagadják, azok a törvény előtt felelősségre vonhatók” - figyelmeztettek pekingi járványügyi hatóságok a kínai sajtón keresztül a Reuters szerint.

A korlátozásokat, főként a munkabeszüntetés miatt, a kínai gazdaság is megsínyli.

Sokkal kisebb számban, de Kínán kívül is regisztrálnak újabb és újabb eseteket. Pénteken Egyiptomban is megjelent a koronavírus, így az első fertőzött Afrikában.