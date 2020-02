Klímaváltozás deLuxe: helikopterrel szállítják a havat egy francia sítelepre

Hótalpas íjászok Luchon-Superbagneres-ben, ahova most helikopterrel kellett szállítani a havat. Fotó: FELIX Alain/hemis.fr

Helikopterrel fuvaroztatott havat a szokatlanul enyhe tél miatt csupaszon maradt hegyoldalba a francia Pireneusokban lévő Lucon-Superbagneres tanácsa, magára haragítva ezzel a környezetvédőket. Hervé Pounaou, a megyei tanács igazgatója szerint a helikopteres hófuvarozás költségei meg fognak térülni, mert a síturizmustól függő helyi vállalkozások bevételei fedezni fogják azt.

A helikopter két órán át fuvarozta az ötven tonnányi havat a magasabb csúcsokról a síterepre. "ez úgy 5-6 ezer eurónkba kerül majd, míg hosszú távon ennek a tízszeresét hozhatja" - indokolta föntését Pounau. A lépéssel 50-80 álláshely megtartását biztosították.

Ezzel a környezetbarátnak aligha nevezhető módszerrel a legalacsonyabban fekvő pályákat havazták be, ahol a tanulók és a kezdők próbálkozhatnak. Pounau szerint a síterep többi részére nem szállítanak havat, de ha a kezdő pályákat be kellett volna zárniuk, az nagyon nagy veszteséget jelentene. Ugyanakkor ő maga is elismerte, hogy a megoldás "nem nagyon környezetbarát". De hangsúlyozta, hogy "kivételes lépés" volt, ami "nem fogunk megismételni, de most nem volt más választásunk".

Bastien Ho, a francia zöldpárt főtitkára szerint feje tetejére állt a világ. "Ahelyett, hogy alkalmazkodnánk a felmelegedéshez, megduplázzuk a problémát: rengeteg energiát pazarlunk valamire, amivel hozzájárulunk a felmelegedéshez, mindezt egy elit csoport érdekében, ami egyáltalán megengedheti magának ezt" - mondta. (Via The Guardian)