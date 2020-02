Rapvideóban osztja a fóti gyermekotthont bezárni készülő kormányt egy ott lakó állami gondozott srác

Kevés beleszólásuk van a fóti Gyermekvárosban élő állami gondozott fiataloknak a gyermekotthon lehetséges bezárása körüli vitákba, de azért akad néhány fórum, amit használhatnak.

A 17 éves Kislőrincz Dávid, a gyermekotthon egyik lakója most egy kismarosi stúdióban felvett rapszámot tett közzé a Youtube-on, amiben olyan sorokkal osztja a döntéshozókat, mint ez:

„A szobámban nem zakatol kisvasút,//a kép a szüleimről már megfakult.// 40 hektárt és három tavat nyúlnál le tőlünk, plusz a kamat.”

vagy ez:

“Mi Mohameddel rúgjuk kint a bőrt,// te meg a kerítésednél állhatsz őrt”



- utalva arra, hogy a fóti Gyermekvárosban működik egy kísérő nélküli kiskorú menekült gyerekeket gondozó részleg is.

Az egykori Károlyi-kastély parkjában működő, speciális szükségletű gyerekeknek otthont adó fóti gyermekotthon lehetséges bezárásáról tavaly tavasszal röppentek fel a hírek, azóta a gyerekeket folyamatosan pörgetik ki az intézményből.

Ősszel jó pár gyereket visszaküldtek arra a gondozási helyre, ahonnan a speciális otthonba került, az megüresedő helyekre pedig nem költöztetnek új lakókat. Közben a kormány tíz évre titkosította a fóti gyerekek elhelyezésével kapcsolatos dokumentumokat.

A videót most az aHang platform küldte el nekünk, ahol petíció is fut a fóti gyermekváros megvédéséért, ami most 8 ezer aláírásnál jár.