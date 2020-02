A Honvédelmi Minisztérium szerint Orbán évértékelője nem pártrendezvény volt

Reggel még nem nyilatkoztak, így nem lehetett tudni, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője is egyenruhában hallgassa Orbán Viktor vasárnapi évértékelőjét. A felvételek szerint ott volt Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, helyettese Böröndi Gábor altábornagy és Mihócza Zoltán a Magyar Honvédelmi Parancsnokság törzsfőnöke is. Az 1993-as honvédelmi törvény szerint katona pártrendezvényen egyenruhát nem viselhet, kivéve, ha „az állományilletékes parancsnok engedélyt ad, illetve ha olyankor a katonai szervezetet hivatalosan képviseli”.

A Honvédelmi Minisztérium később azt nyilatkozta a Népszavának, hogy nem pártrendezvény, hanem „kormányzati évértékelő” volt Orbán beszéde. A minisztérium nem árulta el, ki adott engedélyt, a lapnak azt írták: „Örömmel vettük, hogy a kormányzást értékelve a Magyar Honvédség fejlesztése is kiemelt figyelmet kapott, hiszen az elmúlt években következetesen intézkedéseket hajtottunk végre Magyarország biztonsága, a Magyar Honvédség megerősítése, a magyar katonák anyagi és erkölcsi megbecsülése érdekében. Ahogy miniszterelnök úr a beszédében hangsúlyozta is: »Kérem Önöket, gondoskodjanak róla, hogy a pártrendezvényeken ne, de a kormányzati és civil találkozókon a katonák is ott lehessenek, és elfoglalhassák megbecsült helyüket a magyar társadalmi életben.«”

Németh Szilárd, a HM parlamenti államtitkára pedig azt írta a Facebookon: „Köszönöm a Magyar Honvédség Parancsnokságának és a volt vezérkari főnököknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték és emelték Orbán Viktor miniszterelnök úr évértékelő beszédét. Az évértékelőt immár 22. alkalommal, az 1995-ben Mádl Ferenc által alapított Magyar Polgári Együttműködési Egyesület, egy valódi civilszervezet rendezte.” A Magyar Polgári Együttműködési Egyesület honlapja itt található.

Vadai Ágnes, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke, a DK frakcióvezető-helyettese szerint a katonák szégyent hoztak magukra, méltatlanná váltak a választott hivatásukhoz és katonai esküjükhöz. „Az észak-koreai pártkongresszusok képeit idéző akciójukkal ezek a tábornokok egyszerű pártkatonává züllöttek, elfeledve azt, hogy ők a haza egészének, nem pedig a Fidesznek a szolgálatára esküdtek fel annak idején” – közölte. A DK közölte: kezdeményezni fogja a Honvédelmi Bizottság azonnali összehívását, és írásbeli kérdéssel fordulnak a miniszterhez, hogy megtudják, ki adott engedélyt arra, hogy a tábornokok egyenruhában menjenek a pártrendezvényre.