Hvg: Palkovics egy győri panellakást adott egy budavári ingatlanért cserébe

Palkovics László miniszter úgy jutott hozzá a várnegyedi önkormányzati lakás bérleti jogához, hogy elcserélte azt egy házaspárral, akik a belvárosi lakás helyett csak egy győri panelt kaptak, írja a hvg.hu.

A Hvg Palkovics bérlakásairól szóló dokumentációkat kért ki, hogy kiderüljön az egykori államtitkár hogyan jutott hozzá a Táncsics Mihály utcai, műemléknek nyilvánított épületben lévő lakás bérleti jogához még 2013-ban, amiért a mai napig 40 ezer forintnyi lakbért fizet. Palkovics korábban azt nyilatkozta, hogy azért költözött oda, hogy közelebb legyen az anyósához, akinek sokat kell segíteni a mindennapokban.

Ezekből a dokumentumokból több furcsaság is kiderült Palkovics László miniszterről:

értékkülönbözet megfizetése nélkül cserélte el egy győri panel bérleti díját a Táncsics Mihály utcai lakás bérleti díjára,

azt mondta, hogy az anyósa közelsége miatt akarta az ingatlant, de már korábban is a Budai várhoz közeli Úri utcában volt a lakcíme bejelentve,

a győri lakást egy egykori egyetemi tanársegédjétől bérelte, bérleti díj megfizetése nélkül.

Egy arányos, jó üzlet

A hvg.hu értesülései szerint Palkovicsnak bérleti joga volt egy győri lakótelepen lévő, távfűtéses panellakásra, amit elcserélt egy házaspárral, akik egy 63 négyzetméteres budapesti lakás bérleti díjával rendelkeztek. Az idős házaspár azt állította, hogy azért mentek bele a cserébe, mert a velük élő lányuk második gyerekét várja, és szűkös nekik a belvárosi lakás. Azt nem indokolták, hogy miért pont Győrbe, egy nem sokkal nagyobb lakásba költöznének, a csere viszont szerintük teljesen rendben van:

„a Táncsics utcai önkormányzati bérlakásuknak a határozatlan időre szóló, vagyis a határidő nélkül érvényes bérleti jogát „arányosnak” tartják a győri panellakás bérleti lehetőségével.”

Tehát Palkovicsnak semmilyen értékkülönbözetet nem kellett fizetnie a bérleményért.

Az sem világos, hogy miért kellett Palkovicsnak annyira ez az önkormányzati lakás, amikor egy másik lakást is bérel az Úri utcában, ezért valószínűleg az anyósa pont ugyanolyan közel van ahhoz az utcához, mint a Táncsics Mihály utcához.

A cserére Nagy Gábor Tamás, akkori fideszes budavári polgármester rá is bólintott, de ahhoz, hogy a csere meg is valósulhasson, környezettanulmányt is kellett készíteni a győri lakásról. De mivel a budavári önkormányzattól elég messze van a győri lakás, ezért a Borkai Zsolt vezette győri önkormányzatot bízták meg a környezettanulmány elkészítésével. A lakásnál kétszer is jártak és felújított állapotúnak minősítették.

Ki a győri lakás tulajdonosa?

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a győri lakás tulajdonosa, aki az egész cserét lehetővé tette, nem is akárki. A tulajdonos doktorandusz hallgató, valamint egyetemi tanársegéd volt 2008-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek Tanszékén, ott, ahol Palkovics már az 1990-es évektől dolgozott. Még közös publikációik is vannak, később pedig még a győri Széchenyi István Egyetemen is együtt dolgoztak .

Palkovicsnak nem kellett bérleti díjat fizetnie a kedves ismerősnek, hanem vállalta, hogy „különféle felújítási munkákat, így a burkolat, nyílászáró-karbantartást, festést” végez a lakáson, évente „átlagosan 150 ezer forint értékben.”

A Hvg megkereste a lakás tulajdonosát, aki a nevét nem szerette volna elárulni, de azt beismerte, hogy Palkovics nagy átalakításokat nem végzett a lakáson, inkább csak apróságokat tett hozzá az ingatlanhoz. Szerinte Palkovics azért bérelte tőle a lakást, mert az egykori államtitkár gyakran tartózkodott Győrben, ezért szállás kellett neki.

Az viszont nem derült ki a tulaj válaszaiból, hogy végül az idős házaspár és lányuk meddig éltek az elcserélt ingatlanban. Azt válaszolta, hogy ezt nem tudja megmondani.

A Hvg Palkovics Lászlót is megkereste az üggyel kapcsolatban, aki válaszlevelében ezt írta:

„Az Ön által említett esetben mindenben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény, illetve a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet akkor hatályos szabályainak megfelelően jártak el a felek. Palkovics miniszter úr tehát eddig is mindenben a mindenkire egyformán érvényes jogszabályoknak megfelelően járt el, és ez így lesz a jövőben is.”