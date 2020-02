„Nem akartam elhinni, hogy ezt én okoztam” - megszólalt a volt katona, aki Orosz Bernadett állítása szerint majdnem halálra verte őt

„A mai napig nem tisztázott számomra, hogy mi is történt valójában. Nem ittam sokat, ezt a véralkohol-vizsgálat is alátámasztja, így nem is értem, miért nem emlékszem semmire. Egy filmszakadás után már csak az van meg, hogy a rendőrök támogatnak és kérdezik, mi történt” - mondta a Borsnak az egykori katona, aki volt barátnője, Orosz Bernadett beszámolója szerint majdnem halálra verte őt.

A nő novemberben tett közzé fotókat a szinte felismerhetetlenségig összevert arcáról. Akkor azt írta, az ügyben eljáró nyomozó is arról beszélt a kihallgatás után, hogy „ennyire brutális támadást nő ellen még nem követtek el”, támadóját mégis elengedték. Később részletesebben is beszámolt a történtekről, majd kiderült, hogy a férfi ötmillió forintra perli őt személyiségi jogai megsértése miatt.

A férfi most azt mondta a Borsnak, hogy az eset után két nappal, november 11-én látta a sajtóban is megjelent képeket.

„Összeszorult a szívem, és elsírtam magam, amikor megláttam. Nem akartam elhinni, hogy ezt én okoztam. Ha így van, azt nagyon sajnálom, és természetesen vállalom érte a felelősséget. Azt azonban már akkor elképzelhetetlennek tartottam, hogy Bernadett életére törtem és fojtogattam volna, hiszen mindennél jobban szerettem.” A férfi szerint az orvosi szakvéleményből kiderült, hogy „a sérülései nem minősülnek olyan súlyosnak, mint amilyennek a nyilvánosságra hozott képeken tűnnek”.