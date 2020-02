Szélsőjobboldali terrorakcióként kezelik a németországi lövöldözést

Fotó: BORIS ROESSLER/dpa Picture-Alliance/AFP

Szélsőjobboldali nézetei motiválhatták a férfit, aki kilenc embert ölt meg szerdán késő este két németországi sisha bárban. Az áldozatok egy része török származású volt, ezért a török elnöki hivatal szóvivője felszólította a német hatóságokat, hogy „tegyenek meg minden erőfeszítést az ügy feltárása érdekében”, a rasszizmust pedig kollektív rákbetegségnek nevezte.

A vérengzés Hanau városában, Frankfurt közelében történt. A 43 éves férfi - aki a hírek szerint német állampolgár volt - először a városközpontban kezdett lövöldözni egy Midnight nevű sisha bárban, itt három embert ölt meg, majd továbbment a Kesselstadt kerületben levő Arena bárba, ahol újabb öt áldozatot szedett.



A második lövöldözés helyszíne Fotó: BORIS ROESSLER/dpa Picture-Alliance/AFP

A rendőrség szerint ezután autóba ült, hazament, és saját magával is végzett. A lakásban megtalálták az édesanyja holttestét is, őt is a férfi ölhette meg.

A Bild szerint fegyverekről szóló magazinokat találtak az autójában, emellett a férfinak vadászfegyverre szóló engedélye is volt. A lap - forrás megnevezése nélkül - azt állítja, hogy a tettes üzenetet is hagyott maga után, amelyben beismeri a bűnösségét. A BBC pedig egy néhány nappal ezelőtt posztolt videóról ír, amelyen a tettes állítólag szélsőjobboldali összeesküvés-elméletekről beszélt.

Azt gyanítják, a tettes ezzel az autóval menekült haza Fotó: THOMAS LOHNES/AFP

Angela Merkel kancellár délutáni sajtótájékoztatóján azt mondta, számos jel mutat arra, hogy rasszista támadásról van szó. „A rasszizmus méreg. A gyűlölet méreg. Ez a méreg itt van a társadalmunkban, és túl sok bűncselekményért felelős”. Peter Beuth tartományi belügyminiszter szerint a hatóságok egy weboldalt is vizsgálnak, ami szerintük a gyanúsítotthoz köthető. „Egyelőre annyit tudunk biztosan, hogy xenofób indítékai voltak” - mondta.

Annegret Kramp-Karrenbauer védelmi miniszter arról beszélt, hogy muszáj tisztázni a részleteket, de ki kell állni a szélsőjobboldallal szemben. Megszólalt Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök is. Előbbi azt mondta, sokkolta a tragédia, utóbbi pedig azt üzente Merkel kancellárnak, hogy vele együtt harcol a demokrácia megvédéséért.

A négy legnagyobb német muszlim szervezet is arra szólított fel, hogy Németország tegyen többet a szélsőségek elln, és álljon ki egyértelműen az iszlamofóbiával szemben. (Reuters, BBC, Deutsche Welle)