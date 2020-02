Az amerikai hírszerzés szerint az oroszok Trump érdekében készülnek beavatkozni az elnökválasztáson

Oroszország újra beavatkozik az amerikai elnökválasztás folyamatába, tájékoztatták február 13-án az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának tagjait az amerikai hírszerzés illetékesei. Tájékoztatásuk a New York Times beszámolója szerint az általános figyelmeztetésnél, amit már korábban is hangoztattak, ezúttal konkrétabb volt:

egyrészt jelezték, hogy az orosz titkosszolgálatok az általános választás mellett most a demokraták előválasztásába is igyekeznek beavatkozni;

másrészt azt is egyértelművé tették, hogy Oroszország Donald Trump újraválasztása érdekében avatkozik be a választásokba.

Ez alapján tán nem is meglepő, hogy Donald Trumpot alaposan feldühítette a tájékoztató híre. Az elnököt külön dühítette, hogy a tájékoztatón jelen volt Adam Schiff kaliforniai demokrata képviselő is, aki a Trump elleni képviselőházi vizsgálatot vezette, és szenátusi perében a vádat képviselte.

Mondjuk fura lett volna, ha pont ő ne lett volna jelen a tájékoztatón: Schiff a titkosszolgálati bizottság elnöke, így neki is kötelessége meghallgatni az ilyen tájékoztatókat, ahogy a hírszerzésnek is kötelessége tájékoztatni. A tanácskozáson amúgy természetesen a bizottság republikánus tagjai is jelen voltak, köztük az elnök közeli szövetségese, a bizottság legmagasabb rangú republikánus tagja, Devin Nunes is.

A helyzetet bonyolítja, hogy hat nappal a tájékoztató után, február 19-én Trump leváltotta hírszerzési igazgatóját Joseph Maguire ellentengernagyot, és a helyére egy hűséges szövetségesét, a semmiféle hírszerzési tapasztalattal nem bíró Richard Grenellt nevezte ki. Grenell legutóbb az USA németországi nagykövete volt, előtte pedig az ENSZ-képviseletük szóvivője. Grenell sosem titkolta rajongását és elkötelezettségét Trump iránt.

A Timesnak nyilatkozó több volt és jelenlegi kormányzati tisztviselő is jelezte, hogy szerintük Maguire leváltásának köze lehet a tájékoztatóhoz, ugyanakkor két kormánytisztviselő szerint az időzítés csak véletlen egybeesés, Grenell kinevezéséről már előtte is egyeztettek. Grenell-t nem véglegesen nevezte ki Trump, ezt kongresszusi jóváhagyás nélkül is megteheti, mert Grenell nagyköveti kinevezését a szenátusnak is jóvá kellett hagynia. Véglegesítéséhez viszont már újra a törvényhozás hozzájárulása kéne, így egyelőre csak március 11-ig töltheti be a posztját. (Via The New York Times)