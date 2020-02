Bothadsereg terjeszti a klímaváltozást tagadó álláspontot a Twitteren

A klímakatasztrófával kapcsolatos twitterüzenetek negyedét botok állítják elő, állították meg az amerikai Brown Egyetem kutatói egy még nem nyilvános tanulmányukban, írja a Guardian. A botok erősen torzítják is a vitát, mert javarészt a klímaváltozást tagadó álláspontot terjesztik. Például amikor Donald Trump bejelentette az Egyesült Államok kilépését a párizsi klímaegyezményből, a botok ünnepelték a döntését és ezzel párhuzamosan álhíreket, tévinformációkat terjesztettek a klímaváltozásról.

A Brown kutatóinak megállapításai szerint a botoknak így jelentős hatásuk van a klímaváltozással kapcsolatos közbeszédre, jelentősen felerősítik a klímaváltozást tagadó álláspontot. A Brown elemzői szerint a klímaváltozással kapcsolatos kutatásokat áltudománynak minősítő üzeneteknek a 38 százalékát ilyen botok írták.

Ezzel szemben a klímaváltozás elleni fellépést követelő tweeteknek csupán az öt százalékát termelik robotok. Ez alapján írják a kutatók, hogy "a botok nem csupán elterjedtek, de aránytalanul sokan támogatták Trump bejelentését vagy vonták kétségbe a klímatudományt".

A kutatást vezető doktorandusz, Thomas Marlow állítása szerint amúgy épp azért kezdték vizsgálni ezen a témán a botok szerepét, mert "mindig is csodálkoztunk, hogy miért tűnik állandónak a tagadás szintje egy olyan témában, amiben mostanra nagyjából kialakult a tudományos álláspont". Vizsgálatuk során 6,5 millió tweetet néztek át a Trump bejelentését megelőző és követő napokból, majd az Indiana Egyetem kutatói által készített Botometert használva állapították meg, hogy ezek közül melyeket posztolhatták robotok. Az, hogy a tweetek negyedét botok generálták, még a kutatókat is meglepte. (Via The Guardian)