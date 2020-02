Világsztárok vigasztalják a törpe termete miatt zaklatott ausztrál kisfiút

"Ezt teszi a zaklatás" - mondta a Facebookon zokogó kisfiáról közölt élő videójában Yarraka Bayle. A kilencéves ausztrál kisfiút, Quadent betegsége, törpe termete miatt csúfolták, illetve csúfolják minden nap. A hatperces videóban azt mondja, hogy "minden egyes nap ez van, újabb zaklatás, újabb csúfolódás, újabb gúnynév. Mi volna, ha megnevelnétek a gyerekeikteket, a családotokat, a barátaitokat.



A videóját időközben már több mint 14 millióan látták, és hashtagkampány is indult mellette #QaydenMellettÁllunk jelszóval.

A kampányba már világsztárok is becsatlakoztak. Egy twitterező, Lokelani Higa ugyanis őt is megszólította üzenetében, amiben azt kérte, hogy a hírességek is mutassák meg Quadennek, hogy mellette állnak. "Quaden - én a barátod vagyok" - üzente neki írásban, amihez videót is csatolt.

Abban azt mondja: "Quaden, erősebb vagy mint gondonád, barátom. Bármi is történjen, én a barátod vagyok. Legyünk mind kedvesebbek egymással, a zaklatás nem oké. Pont. Az élet amőgy is elég nehéz. Jusson eszünkbe, hogy mindenki küzd valamivel, így hát legyünk kedvesek egymással" - mondta.

Jillian Barberie amerikai műsorvezető támogató üzenetében Quadennel egykorú, tízéves fia üzen a zaklatott kisfiúnak. "A barátod szeretnék lenni, mert nagyon kedves embernek tűnsz" - üzente neki, majd arra bíztatta, hogy álljon ki magáért.

Brad Williams amerikai humorista, aki maga is törpe termetű, egy nap alatt 130 ezer dollárt gyűjtött össze adományokból, hogy meghívhassa Disneylandbe Quadent és családját.

Az eset még Eric Trumpot, Donald Trump fiát is megrázta. "Abszolút szívszaggató" - mondta a videóról. Enes Kanter kosárlabdászó pedig azt írta Quadennek, hogy "az egész világ mögötted áll", és meghívta a kifiút és családját egy NBA-meccser. Quaden ausztrál őslakos, így az ausztrál rögbiliga őslakos all star csapatának tagjai külön is támogatásukról biztosították. (Via BBC)