A bevallottnál sokkal súlyosabb lehet a koronavírusjárvány Iránban

Szombatra Iránban is keresett lett az arcmaszk, egyre többen viselik Teherán utcáin. Az iráni hatóságok 18 koronavírus-fertőzést ismertek el, de az alapján, hogy négyen már meghaltak, a fertőzöttek valós száma ennek sokszorosa lehet. Fotó: ATTA KENARE/AFP

A hivatalos tájékoztatás szerint már négy halottja van a koronavírusjárványnak Iránban, ahol még e hét keddjén is azt állították, hogy nincsenek fertőzöttek az országban. Pénteki tájékoztatásukban 18 esetet ismertek el, de a valós szám ennek a sokszorosa lehet:

a kínai adatok alapján a betegség halálozási aránya 2 százalékos;

a betegség ugyan gyors lefolyású is lehet, de belehalni legfeljebb két-három héttel a tünetek jelentkezése után szoktak.

Ezek alapján két dolgot valószínűsíthetünk:

a járvány sokkal hamarabb kezdődött, mint azt elismerték;

és a halottak száma alapján legaláb kétszáz fertőzöttje van.

Ez utóbbira utal az is, hogy már Libanonban és Kanadában is van olyan fertőzött, aki Iránból érkezett, és csak ott szedhette össze a vírust. Az is erősíti ezeket a feltételezéseket, hogy Iránon belül is már több nagyvárosban, így Teheránban is felbukkant.

Ezt már az iráni egészségügyi minisztérium fertőző betegségekért felelős bizottságának vezetője, Minous Mohrez is elismerte. A hivatalos IRNA hírügynökségnek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy "koronavírus-járvány indult az országban", amely "valószínűleg már minden iráni városban jelen van". Kianush Jahanpur, a minisztérium szóvivője szerint pénteken több mint 735 embert szállítottak kórházba influenza-szerű tünetekkel, őket mind tesztelni is fogják a vírusra. (Via The New York Times)