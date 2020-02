A törpe termete miatt zaklatott Quaden vezethette fel a legjobb ausztrál őslakos rögbiseket

Az ausztrál rögbiliga őslakos sztárjainak all-star csapata nem csupán a Twitteren biztosította támogatásáról az elmúlt napokban világhírűvé lett Quaden Baylest. A törpe termete miatt gonosz gúnyolódásoknak kitett Quaden vezethette fel csapatukat az új-zélandi maorik all-star csapata elleni bemutató meccsükön.

Quaden maga is ausztrál őslakos. A kisfiút iskolájában rendszeresen zaklatják termete miatt. Egy ilyen eset után rögzítette édesanyja azt a megrázó videót, amelyen a zokogó Quaden arról beszél, meg akar halni.

A videót milliók látták, és hatalmas kampány indult a közösségi felületeken Quaden mellett, melybe már olyan világsztárok is becsatlakoztak, mint Hugh Jackman, aki videóban biztosította barátságáról Quadent, akit Enes Kanter kosárlabdázó egy NBA-meccsre is meghívott. Gyűjtés is indult a javára, melyen egy szintén törpe termet

amerikai komikus, Brad Williams kezdeményezésére már több mint 300 ezer dollár gyűlt össze arra, hogy Quadent és családját meghívják Disneylandbe. (Via BBC)