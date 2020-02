Szilágyi Áron nyerte a varsói világkupát

Rendkívül nehéz versenyen diadalmaskodott a varsói vívó világkupán a kétszeres egyéni olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron.

A 64-es főtáblán a kanadai Shaul Gordont 15:8-ra, a 32 között a japán Tokunan Kentát 15:10-re győzte le. A nyolc közé jutásért napjaink férfi kardvívásának egyik legnagyobbjával, a regnáló, zsinórban háromszoros egyéni világbajnok dél-koreai Gu Bongillel kellett vívnia. 15:13-ra sikerült legyőznie.

A legjobb nyolc között aztán a kétszeres egyéni Európa-bajnok német Max Hartungot 15:11-re győzte le. Az elődöntőben az olasz Luca Curatoli sérülése miatt visszalépett, a döntőben a világranglistán jelenleg negyedik amerikai Eli Dershwitzet 15:9-re győzte le.

A lábműtétje után most visszatérő Szatmári András és Gémesi Csanád a legjobb 32 között, Iliász Nikolász és Péch Miklós pedig már az első főtáblás meccsén kikapott.

Kazanyban a női tőr világkupán rég nem látott sikert értek el a magyarok, Mohamed Aida és Kreiss Fanni is bejutottak a nyolcas döntőbe, ilyenre rég nem volt példa. Mohamed végül a 6., Kreiss a 7. helyen végzett.

Vasárnap mindkét világkupán olimpiai kvalifikációs csapatversenyt is tartanak. A férfi kardozók gyakorlatilag már biztos résztvevők, függetlenül a hátralevő három kvalifikációs torna eredményétől. A női tőrözők is kijutásra várnak, a kazanyi az utolsó verseny, amelyen őrizniük kell a pozíciójukat. (Via MTI)