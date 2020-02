Tyson Fury TKO-val győzte le Deontay Wildert

Fotó: Mark Ralston/AFP

A brit Tyson Fury a 2018-as, döntetlennel zárult meccs utáni visszavágón legyőzte Deontay Wildert Las Vegasban. Fury kétszer is padlóra küldte az amerikait, aki kétszer el is csúszott, de felszakadt szájjal, beszakadt dobhártyával is állta az ütéseket. Végül a hetedik menetben a bíró megszakította a meccset, amikor a törölközőt amúgy is be akarták dobni. Fury technikai KO-val maradt veretlen a 31. mérkőzésén, és lett újra nehézsúlyú bajnok, elvéve Wilder WBC-övét és megszerezve a megüresedett The Ring és egyenesági nehézsúlyú címeket.

Fotó: Mark Ralston/AFP

Fury 2,5 év után tért vissza a profi bokszba, miután nagy meglepetésre legyőzte a nehézsúly örökös bajnokát, Vlagyimir Klicskót. Fury kétszer is lemondta a visszavágót, majd egy ellenőrzésen kokaint találtak a doppingmintájában, és felfüggesztették a versenyzési jogát. Kiderült, hogy mániás depresszióval küzdött, és alkohol- meg kokainfüggővé vált. Két felhozó meccs után most jött a Deontay Wilder elleni címegyesítő mérkőzés. A meccs előtt pár héttel azt mondta: „Napi 5-6-szor eszem, 8 liter vizet iszom, és hétszer maszturbálok, hogy a tesztoszteronszintem fenntartsam. Aktívnak kell maradnom, hogy a tesztoszteron tomboljon bennem.” (Index, 24)