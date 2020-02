Bűnösnek találta a bíróság Harvey Weinsteint

Bűnösnek mondta ki a bíróság Harvey Weinstein filmproducert nemi erőszakban, miután 6 nő is ellene vallott egy New York-i bíróság előtt. A filmmogulnak, aki több Oscar-díjas filmnek is producere volt, börtönbe kell vonulnia.

A Weinstein elleni büntetőügy a #MeToo mozgalom első és legfontosabb ugye volt. 2017-ben egy New York Times cikkel kezdődött, majd egyre több színésznő lépett elő hasonló történetekkel arról, hogy fiatalabb korában Weinstein szexuálisan közeledett hozzá, esetleg azzal zsarolta, hogy a karrierje érdekében engednie kell a producernek. (Guardian, New York Times)