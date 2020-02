A 18 kilós jelmezét okolja Deontay Wilder, hogy kikapott Tyson Fury ellen

Mindig is nagy kérdés volt a különböző sportgálákon, hogy az idegesítően elnyújtott, külön koreográfiára felépített bevonulásoknak van-e bármilyen jelentősége a teljesítmény szempontjából. Vajon tényleg szüksége van-e erre a bohóckodásra egy profi sportolónak, hogy ráhangolódjon a mérkőzésre, vagy csak a tévétársaságok akarják elnyújtani a műsoridőt?

Hogy valami hatása mégiscsak van, arra most az amerikai Deontay Wilder szállította a legújabb bizonyítékot, aki múlt szombaton Las Vegasban meglepően simán kapott ki a brit Tyson Furytól, és ezzel elvesztette a WBC nehézsúlyú világbajnoki övét.

Wilder most a ráhúzott, 18 kilós bevonulási jelmezt okolja a vereségért, mert már a gongszó előtt elfáradtak a lábai.

Az elvesztett meccs után a Yahoo Sportnak adott interjújában beszélt arról, hogy az elején egyszerűen nem működtek megfelelően a lábai, és nem tudott megfelelően kitérni Fury támadásai elől. A harmadik menetre - amikor padlóra is került - már úgy érezte, a lábai teljesen megadták magukat. Szerinte mindez a jelmez miatt volt.

Wilder a padlón Fotó: AL BELLO/AFP

Wilder a fekete, világító páncélra el is költött 40 ezer dollárt, de csak a meccs előtti estén szembesült azzal, hogy rohadt nehéz lett. „Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz, a sisakkal és az aksikkal együtt 40 fontot (~18 kg) nyomott. A Fekete Történelem Hónapja előtt akartam tisztelegni vele. Az akartam, hogy jó legyen, és azt hiszem, mindent ennek rendeltem alá” - mondta a csalódott bokszoló.

Láthatóan nehezen emészti meg élete első vereségét, a segédedzőjére, Mark Brelandre is nagyon mérges, amiért be akarta dobni a törölközőt, amikor a bíró a hetedik menetben leállította a meccset, mivel már évekkel ezelőtt megmondta a csapatának, hogy soha, semmilyen körülmények között ne tegyenek ilyet. Nem számít, milyen rosszul néz ki, ne dobják be a törölközőt, mert ő különleges. Ugyanakkor valószínűleg belemegy abban, hogy kihívja Furyt egy visszavágóra. (Guardian)