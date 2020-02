Kásler: Tíz százalékkal emelkedik a tanárok bére, PDSZ: Nyomorúságos pótlékkal szúrják ki a tiltakozók szemét

Júliustól tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hétfőn. A miniszter szerint ez technikailag ágazati szakmai pótlék bevezetését jelenti, ami 170 ezer pedagógust érint. A kormány rögtön ezután be is jelentette a Magyar Közlönyben a határozat kihirdetését.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közölte:

„A kormány nyilván érzi, hogy az oktatási dolgozóknál a NAT-nak nevezett fércmunka bevezetése az utolsó csepp volt a pohárban. Nyomorúságos, béremelésnek álcázott pótlékkal próbálják kiszúrni az egyre dühösebb ágazati dolgozók szemét.”

Közleményük szerint múlt héten Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős szakállamtitkárnál tárgyaltak, és akkor ugyan szóba került egy tíz százalékos pótlék de az erről szóló egyeztetést a következő találkozóra ígérte. Ezután mégiscsak bejelentette azt a kormány.

A PDSZ szerint a 10 százalékos pótlék nem béremelés, és nem világos, mihez képest 10 százalék. A szakszervezet úgy tudja, az intézményvezetők és helyetteseik viszont közel 100 százalékos pótlékemelést kapnak. „Így kívánja megosztani a kormányzat az elégedetlenkedőket” - írják.

„A kormány szándéka egyértelmű: az intézményvezetők lekötelezésével próbálja lenyomni a torkunkon a kifizetetlen túlórákat, az elfogadhatatlan fércmunka NAT-ot, az iskolai erőszakra adott impotens válaszokat.”

A PDSZ ezzel szemben azt követeli, hogy a béreket a mindenkori, és ne a 2014-es minimálbérhez igazítsák, a sok éves elmaradás miatt pedig egyszeri, 60 százalékos emelést akarnak. A szakszervezet eddigi öt sztrájkkövetelése pedig hétfőn kiegészült egy hatodikkal: