Már 11 halottja van Olaszországban a koronavírus-járványnak

Védőmaszkot viselő turisták a szinte kihalt Piazza Duomón Milánó központjában. Fotó: Mairo Cinquetti/NurPhoto

Négy újabb halálos áldozata van Észak-Olaszországban, Lombardia és Veneto tartományokban a koronavírus-járványnak, jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Angelo Borrelli, az olasz polgári védelem igazgatója. Tájékoztatása szerint idős emberek haltak bele a fertőzésbe: Venetóban egy 76 éves asszony, Lombardiában három nyolcvan éven felüli ember.

A fertőzöttek száma a legfrissebb adatok szerint már 322 fő, százzal több, mint hétfőn. A fertőzöttek többségét továbbra is az eddigi két gócponton, vagyis Lombardia és Veneto tartományban regisztrálták, de jelentettek új eseteket Emilia Romagnában, Piemontban, Liguriában és Lazióban, illetve három beteget Palermóban is regisztráltak. Toszkána tartományban egy Távol-Keletről érkezett olasz férfi jelentkezett az egyik firenzei kórházban a koronavírus tüneteivel, és egy munkatársa is pozitívnak bizonyult.

Az egészségügyi hatóságok felszólítottak mindenkit, aki az utóbbi 14 napban a vesztegzártól érintett önkormányzatokban járt, jelentkezzen koronavírus-vizsgálatra.

A 11 halottból kilenc Lombardiában veszítette életét. A betegekből 29-t intenzív osztályon kezelnek, 137-en otthoni karanténban tartózkodnak.

Ennek ellenére az olasz egészségügyi miniszter, Roberto Speranza tájékoztatása szerint sikerült megállapodniuk a szomszédos országokkal, hogy "nyitva tartjuk a határokat, mert azok lezárása aránytalan és nem hatékony intézkedés a jelen pillanatban. (Via MTI)