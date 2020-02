Nem vagyunk drogdílerek, válaszolta a taxisszövetség Niedermüller Péternek

„A másik megoldás a bulinegyed kezelésére, hogy én nagyon szeretném, ha belső Erzsébetváros autómentes lenne, és ebben a főváros és a VI. kerület is támogat. Nincs semmi szükség arra, hogy ott bőgesse mindenki a motorját, és én gond nélkül kiszorítanám a taxisokat is, mert ők is viszik a drogokat egyik helyről a másikra.”

Ezt mondta Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester a 444-nek adott interjúban. Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) válaszul közölte: visszautasítják a polgármester kijelentését.

Metál Zoltán, a szövetség elnöke a köztévé vendégeként azt mondta, „a politikus a teljes taxis közösséget lebűnözőzte, és ha nem kér bocsánatot, megteszik a szükséges jogi lépéseket”.

Országszerte több mint tízezer taxis dolgozik és még egyiküknek sem vonták vissza drogterjesztés miatt az engedélyét, mondta Metál. Szerinte átgondolatlan a taxisok kitiltásáról szóló javaslat is. (MTI, Híradó)