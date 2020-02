Niedermüller: Van, hogy ballagok haza, és valaki odaszól, hogy te rohadt, szemét állat

Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s polgármestere kritériumrendszerhez kötné az éjfél utáni nyitvatartást a bulinegyedben, nem engedné ki a fiatalokat dohányozni az utcára, és az autósokat is kitiltaná, hogy egy sétáló belső Erzsébetvárost hozzon létre.

Az Airbnb-lakásokra is szigorúbb szabályozás jöhet.

Az átvilágítások során kiderült, hogy rengeteg kár érte a kerületet a fideszes irányítás alatt, a legnagyobb kárt az önkormányzati lakások áron aluli továbadása jelentette.

Nem szívná vissza a rémisztő képződményes kijelentését, és szerinte a kerületben a botrány után is újra megválasztanák polgármesternek.

Interjú Niedermüller Péterrel.

Ilyen nehéz ide bejutni, hogy beléptető kártyát kell lecsipogtatni az ajtónál, hogy kinyíljon? Ezek biztonsági intézkedések a tüntetés miatt?

Nem, ezek már az előző rendszerben is így voltak. Most harcoltam ki, hogy ne legyen ennél is szigorúbb, mert én szeretném, ha az emberek itt szabadon tudnának mászkálni, de hát a bürokrácia.

Miután az ATV-ben rémisztő képződménynek nevezte a heteroszexuális, fehér, keresztény férfiakat, még tüntetést is szerveztek ön ellen. Úgy érzi, hogy megrendült a bizalom a VII. kerületi választópolgárokban a kijelentése miatt? Milyen a hangulat azóta a kerületben?

Először korrigálni szeretném a kérdést, hogy én nem azt mondtam, hogy a heteroszexuális férfiak rémisztő képződmények, én egy ideológiáról és egy családpolitikáról beszéltem. Továbbra is azt gondolom, hogy egy családpolitika, ami egyfajta embert tűr meg, az nem jó, ha akarja, rémisztőnek is nevezem ismét, mert ez a világ nagyon sokféle. Ha ezt az országot csak fehérekre, heterókra és keresztényekre építjük, akkor akik nem érzik magukat ebbe a kategóriába tartozónak, azok ki vannak rekesztve. Semmi másról nem volt szó, csak erről.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tartottam megterhelőnek ezt a tüntetést itt az épület előtt, de nem azért mert félek, hanem mert elképesztőnek tartom azt a gyűlöletet, ami egy ilyen tüntetésen meg tud nyilvánulni. Mert induljunk ki a legrosszabból, hogy még ha meg is sértettem egy társadalmi csoportot, Ön szerint ez a normális reakció rá? Hogy egy döglött patkányt ideküldenek, hogy a Facebookot telerakják képekkel leszúrt sertésekről és ráírják a nevemet? Bennem semmilyen személyes sértettség sincs, mert én politikáról beszéltem, és engem az sem különösebben nem rázott meg, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elítélt engem, mert azt gondolom, hogy a püspöki karnak inkább a papi pedofíliával kellene foglalkoznia, nem velem.

Ha visszamehetne az időben, akkor újra ezt mondaná abban a műsorban?

Ha nem ugrik erre rá néhány média rögtön az elején, akkor 3 másodperc alatt mindenki elfelejtette volna, mert egyrészt nem én vagyok a legfontosabb ember az országban, másrészt semmi olyat nem mondtam, ami ilyen indulatokat váltson ki. Szóval igen. Nekem vannak meleg barátaim és tudom, hogy mit jelent nekik az, hogy itt kell élniük, pedig nekik is egy életük van. Az, hogy mi heterók vagyunk, mi szorítjuk be őket ilyen ketrecekbe. De nem akarok LMBTQ-felszólaló lenni, csak nem értem, hogy miért kell emberek mindennapi életét korlátozni?

Ha most lennének az önkormányzati választások, Ön szerint újra megválasztanák a kijelentése után?

Szerintem megválasztanának, de azt is hozzáteszem, hogy azért van olyan, hogy ballagok haza a kerületben és valaki odaszól, hogy te rohadt, szemét állat. Vagy ennél csúnyábbat. Persze, hogy van ilyen, de pont erről a gyűlöletről beszéltem az előbb.

Ön májusban még az Európai Parlamenti választásra készült, ahol 2014 óta volt képviselő. Akkoriban a Pirkadat című műsorában megkérdezték, hogy indul-e az önkormányzati választásokon, azt mondta: ,,Nem. Semmi értelme nincs, nekem semmilyen ilyen típusú tapasztalatom nincs, tehát nem érdemes elbohóckodni ezt a nagyon fontos dolgot. A polgármester az egy nagyon fontos ember egy egészen kis közösségben is, speciális ismeretekre van szükség. Nekem ezek nincsenek, szóval azt gondolom, hogy bohócot nem érdemes csinálni a politikából.” Mi történt, azóta mégis lett tapasztalata?

Ezt tényleg szórul szóra így mondtam és, ami még rosszabb, így is gondoltam. Két fontos mozzanat volt az interjú óta. Egyrészt elhatároztam, hogy haza akarok jönni Brüsszelből, aminek személyes családi okai voltak. Miközben morfondíroztam, megkerestek az ellenzéki pártok, hogy a közös jelöltjük legyek. Végül két dolog miatt mondtam igent. Az egyik az, hogy ha tényleg van öt ellenzéki párt, aki engem elfogad, akkor azt elég nagy felelősség lerúgni magamról. A másik ok, hogy én kulturális antropológiával foglalkoztam, ezt is tanítottam az egyetemen, és elég sok városantropólgiának nevezett dolgot csináltam. Önkormányzati politikusi ismereteim nem voltak, de mind a városról, mind társadalmi szerkezetről elég jelentős tudásom volt.

És a városantropológiai ismeretek elegendők lesznek Erzsébetváros vezetésére?

Ha hiszi, ha nem, ennek a városantropológiai ismeretnek egy részét lehet Erzsébetvárosban is használni. Például a dzsentrifikáció jelensége belső Erzsébetvárosban drámaian zajlik a bulinegyed miatt. Ha valaki ott lakik egy kicsi, rossz állapotú lakásban, akkor is el tudja adni olyan magas áron, amiből egy külső kerületben egy egész házat vehet. A lakásba pedig olyanok fognak jönni, akik simán kifizetnek 30-40 milliót, aztán meg airbnb-t csinálnak belőle. Ekkor muszáj feltenni a kérdést, hogy ebben a folyamatban, mi az önkormányzat feladata? Meggátolni? Van, aki azt mondja, hogy hozzuk rendbe a lakásokat, hogy az emberek ne menjenek el, de van aki azt mondja, hogy nem kell itt tartani az embereket, hanem befektetőket hozzunk a helyükre. Az én felfogásom szerint az a feladata egy önkormányzati politikusnak, hogy megtalálja az egyensúlyt azzal szemben, aki el akar menni és azzal szemben, aki maradni akar.

Erzsébetvárosban talán az egyik legnagyobb problémát a bulinegyedben lakók zajjal kapcsolatos problémái jelentik. Azt ígérte, hogy erre megoldást keres. Talált?

Én első perctől kezdve azt ígértem, hogy értem a lakóknak azt az igényét, hogy éjféltől legyen záróra és támogatom is, de ezt össze kell kötni egy olyan kritériumrendszerrel, amit ha a vendéglátósok teljesítenek, akkor ők kivételt képeznek az éjféli záróra alól. Az egyik legelső testületi ülésen létrehoztunk egy lakókból, vendéglátósokból, civil szervezetekből, önkormányzati dolgozókból álló munkabizottságot, és azt a feladatot adtunk nekik, hogy dolgozzanak ki egy konszenzusos kritériumrendszert. Ez meglepő módon jól halad előre, és február 28-ig le fog záródni a munka. Ha elfogadják, akkor márciusban kitalálják, hogy hogyan lehetne megvalósítani.

Mi van ebben a kritériumrendszerben?

Először is látnunk kell azt, hogy miből van a zaj. Részben a zenét szolgáltató szórakozóhelyekből: a nagyon hangos helyeken egyszerű hangerőszabályozással meg lehetne oldani a problémát. A legnagyobb zajforrást viszont maguk a bulizók képezik, akik kimennek az utcára a szórakozóhely elé dohányozni, közben isznak, kiabálnak. Ezt csak úgy lehet korlátozni, ha a vendéglátós a vendéglátó helyiségen belül biztosít egy helyet füstelszívókkal, ahol lehet dohányozni. Másrészt komolyan kéne venni azt az előírást, hogy ha valaki már eleget ivott, akkor ne lehessen kiszolgálni. Most nem csak kiszolgálják őket, de még át is verik a részeg embereket.

Ezek szerint a bulinegyed problémáját csak a szórakozóhelyek korlátozásával oldaná meg?

Nem, mert a prostitúció, a drog, a garázdaság mind ott vannak, mivel nincs rendes közterület-felügyelet. A rendőrség Amszterdamban, Londonban, New Yorkban ennek a tizedét nem engedné, és akkor még finoman fogalmaztam. Nyilván nem lehet általánosítani, de vannak olyan rendőrök, közterület-felügyelők, akiket kisebb összegekkel el lehet csitítani. Ez viszont egy fővárosbeli probléma, amiről már egyezkedünk a Fővárosi Rendészeti Igazgatósággal, akikkel próbálunk egy olyan közterületi rendszert létrehozni, amelyik ezt ellehetetleníti. Már tartottunk is 2-3 razziát, mert én a prostitúcióval és a droggal szemben zéró toleranciát tudok felajánlani. Ez nem az utcára való.

A másik megoldás a bulinegyed kezelésére, hogy én nagyon szeretném, ha belső Erzsébetváros autómentes lenne, és ebben a főváros és a VI. kerület is támogat. Nincs semmi szükség arra, hogy ott bőgesse mindenki a motorját, és én gond nélkül kiszorítanám a taxisokat is, mert ők is viszik a drogokat egyik helyről a másikra. Nagyon erősen pártfogoljuk, hogy legalább a Nagymező utcától fel a körútig, és legalább a Dohány utcában legyen ez egy bicikliző, babakocsis, sétáló része a városnak. Azt gondolom, ha belső Erzsébetvárosban több bicikli, több zöld lenne, akkor már jobban élnének a lakók, akkor az ott dudáló autók nem lennének stresszforrások.

Mikor fognak ebből a lakók látni valamit?

Ha elfogadjuk a kritériumrendszert, akkor április-május során be fogjuk vezetni. A cél, hogy a nyárra, amikor jön a nagy turista hullám mindenki érezze, hogy itt már nagyobb a nyugalom, nagyobb tisztaság, nagyobb közbiztonság és egy picivel nagyobb csend van.

A rövid távú lakáskiadás, vagyis az Airbnb ügyére is talált megoldást?

Itt is több probléma van, az egyik a feketén kiadott lakások ügye. Végeztünk egy felmérést, hogy más kerületekben mennyi a feketén bérbe adott lakások aránya. Mi nem állunk rosszul, mert itt körülbelül 13 százalék feketén bérbe adott Airbnb-lakás van, az V. kerületben elvileg ez 25 százalék, de még így is sok. Most arra törekszünk, hogy a különböző szállásfoglaló oldalakon megnézzük, hogy hány olyan lakás van felkínálva, amik nálunk nincsenek bejelentve, és akkor megpróbáljuk ezt a néhányat elkapni.

A másik probléma, hogy jelenleg egy nagyon laza szabályozás van az Airbnb-lakáskiadásra, eddig csak be kellett jelenteni a lakást és a jegyző tudomásul vette. Mostantól majd nem bejelenteni kell, hanem engedélyt kérni az önkormányzattól. Társasházi hozzájárulás ugyan most is kell, de ez nem lesz elég, mert nem akarjuk azt, hogy ahol valakinek egy házban van öt Airbnb-lakása, az pillanatok alatt elintézze egy közgyűlésen, hogy legyen neki még öt. Nem az a célom, hogy megszüntessem az Airbnb-t, hanem szabályozva legyen, fizessenek adót érte, és a bérbeadó személyesen vállaljon felelősséget azért, ami a lakásban történik. Vannak európai városok, ahol egy évben 100 napra adhat ki valaki Airbnb-lakást, erről még folyik vita, hogy ilyen legyen-e nálunk vagy ne.

Úgy tudom, hogy sikerült megtalálniuk az elektromos rollereket üzemeltető céget és most egyeztetnek a szabályozásról. Mit szeretne az önkormányzat elérni?



Először nem tudtuk kideríteni, hogy ki ez a cég, ezért kitaláltuk, hogy a rollerek talált tárgyak és azokat be lehet gyűjteni, ingyen vissza is adtuk volna az üzemeltető cégnek, de egy idő azt mondtuk, hogy tárolási díjat fogunk felszámolni és ez hatott, ekkor küldtek egy levelet. Most közös megállapodáson dolgozunk, mert én nem vagyok a betiltás mellett. Mi két dolgot sérelmeztünk, az egyik, hogy miért nincsenek olyan helyek, ahova le lehet őket állítani, mint a Bubinak, hogy ne dobálják el őket itt-ott. A másik baj, hogy ezek a gyorsan közlekedő rollerek veszélyt is jelentenek, nem szabadna, hogy a járdán száguldozzanak, mert balesetveszélyes, de az úttesten is az lenne. Szerintem az lenne a megoldás, hogy ha lenne benne valamilyen speed limit. Remélhetőleg meg tudunk egyezni és nem lesz szükség generális tiltásra.

Az önkormányzat Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját bízta meg azzal, hogy csináljon átvilágítást. Mik derültek ki eddig?

A Czeglédy Ügyvédi Iroda csak a cégek futó szerződéseit vizsgálta, ebből több minden kiderült. Az önkormányzati választások előtt 100 milliós tételek mentek el ügyvédi szerződésekre, 27 ügyvédi irodával volt kapcsolata az önkormányzatnak. Ezek között voltak nagyon nagy volumenű szerződések is, amik akár 100 ezer forintos óradíjjal számoltak, és voltak, amelyek szóbeli tanácsadásra vonatkoztak több 10 millió forintért. Ez volt az első, amit rögtön leállítottunk, mi pedig most csak két ügyvédi irodával működünk.

A másik, hogy volt 6 darab gazdasági tevékenységet végző intézménye az önkormányzatnak, amiből az Akácfa Udvar Kft. teljesen üres volt, a vezetője mégis havi 600 ezer forint körüli fizetést vett fel. Az Evin nevű cég, ami a vagyongazdálkodással foglalkozott és az Evikin, ami a köztisztasággal foglalkozott nem egyenlő mértékben, de összességében 500 milliós veszteséget csinált az önkormányzatnak szűk két év alatt. Rögtön betiltottunk minden üzleti tevékenységet, de ez az 500 milliós tartozás a nyakunkon maradt, most elkezdtük kifizetni a legrégebbi tartozásokat.

A harmadik az Erzsébet-kártya ügy, ott nagyon súlyos dolgok történtek, ezért büntetőfeljelentést is tettünk. Egy napon kötött szerződést az önkormányzat 40 millió forint értékben és ugyanazon a napon alá is írták a teljesítési lapot és ki is fizették a cégnek.

De erre az Erzsébet-kártyát üzemeltető cég, a Magyar Kedvezmény Hálózat Kft. nem azt mondta, hogy mindig előre mennek a kifizetések?

Nem, ilyen nincs. Ugyanazon a napon írták alá a teljesítési lapot, nem csak a kifizetésről van szó. Ez egy nagyon súlyos csalás.

Mi volt a legjelentősebb, ami az átvilágításnál kiderült?

A legnagyobb volumenű az önkormányzati lakásokkal való gazdálkodás volt. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki lopott, hanem hogy olyan szabályokat hozott az önkormányzat, ami 6 milliárd forint veszteséget jelentett a kerületnek. Mert az önkormányzati lakásokat az értékbecslő által felbecsült árhoz képest 60 százalékkal olcsóbban adták el, ha valaki korábban is abban a lakásban lakott. Csináltattam egy kimutatást, hogy vannak lakások, amik 20-25 millió forinttal olcsóbban keltek el, mint amit az értékbecslő megállapított. Vannak olyanok is, hogy valaki megvette június elsején a lakást 10 millió forintért, majd június 4-én már nem az ő nevén volt, és gondolom nem 10 millióért adta tovább. Itt nem csak az a probléma, hogy valaki ezen nyerészkedett hanem, hogy ezzel elvesztettünk önkormányzati lakásokat. Nyolc éve nem volt normális lakáspályázat a kerületben, mert az önkormányzat nem újította fel a lakásokat, 466 önkormányzati lakás teljesen lakhatatlan. Ebben az évben 100 önkormányzati lakást újítunk fel.



A Centrum Parkoló Kft. intézte a parkolást a kerületben 10 évig. Bajkai Isván volt fideszes alpolgármester 2017-ben azt mondta, hogy törvényellenesen. Ezt kivizsgálták? Tettek feljelentést? Érte kár a kerületet?

Amikor mi idekerültünk, akkor teljesen világos volt, hogy az eddigi rendszert nem fogjuk fenntartani, mert rendkívül előnytelen a kerület számára. Összehasonlításképp amíg a VI. kerületben a saját parkolási cégükből évi 1 milliárd forint bevételük volt, addig ez a VII. kerületben 300 millió volt. Egy rendkívül laza, leírhatatlanul trehány elszámolási rendszer volt. Valaki átküldött egy fecnit, hogy ennyi a bevétel és azt itt valaki aláírta, hogy oké. Viszont szerződésileg ez le volt zsírozva, nincs olyan pont, ahol bele lehetne jogilag kötni és feljelentést tenni. Az biztos, hogy jelentős kár érte éveken keresztül a kerületet. Az volt az eredeti elképzelésünk, hogy a VI. kerülettel csinálunk egy közös parkolási társulást, de ők ezt nem akarják, ezért most más megoldást keresünk.

A megválasztása előtt azt mondta, hogy ha polgármester lesz, akkor mindenki polgármestere szeretne lenni, nem csak a DK-jé, ezért le fog mondani az alelnöki posztjáról. Ez meg fog történni a márciusi tisztújításon?

Igen, ahogy ígértem is, de ennek nem csak az az oka, hogy a fiatalok nem szívesen látnak egy DK-s polgármestert. Fontosnak tartom, hogy én várospolitikát szeretnék csinálni, nekem az a feladatom, hogy ezt az ötpárti koalíciót egybetartsam. Ez nem azt jelenti, hogy nekem a DK nem fontos, ezért maradok is a DK-ban, csak nem mint alelnök.