A Nagy Bumm óta nem láttunk ekkora robbanást az univerzumban

Kolosszális kozmikus robbanást észleltek Földünktől 390 millió fényévnyire, az Ophiuchus galaxiscsoportban amerikai és ausztrál csillagászok. De akkorát, hogy állításuk szerint a Nagy Bumm, vagyis az univerzum keletkezése óta nem láttunk ehhez foghatót.

A gigantikus lyuk a galaxishalmaz közepén. Fotó: XMM/CHANDRA/GMRT/2MASS

"Próbáltam emberi fogalmakkal leírni a méretét, de nagyon nehéz" - nyilatkozta a BBC-nek az egyik csillagász, Melanie Johnston-Hollit. Az alapján, amit mondott, tényleg nehéz dolga van. Csillagászként őt bizonyára nem zavarják össze a 9 számjegyű számok, egy átlagembernek már az is nehezen mehet, hogy elképzelje, mennyi is 240 millió év.

Márpedig Johnston-Hollitt hasonlata szerint úgy kell elképzelnünk a gyaníthatóan egy szupernehéz fekete lyuk összeomlásából felszabaduló energiát, mintha

240 millió éven át ezredmásodpercenként felrobbantanánk húszmilliárd, darabja egymilliárd megatonnás bombát.

Ehhez vegyük hozzá, hogy a Hirosimára ledobott atombomba 15 kilotonnás, vagyis 0,015 megatonnás volt, a valaha gyártott legnagyobb atombomba pedig 100 megatonnás. Vagyis az utóbbiból, amiből valaha összesen egy létezett a világban, kéne ezredmásodpercenként húszmilliárdszor tízmilliót felrobbantani. "Szóval felfoghatatlanul nagy. Hatalmas" - mondta Johnston-Hollitt.

A tudósok egy ideje már úgy vélték, valami fura az Ophiuchusszal, ami eleve több ezer galaxisból álló galaxishalmaz. Az amerikai és európai röntgenteleszkópok felvételei alapján furán meg volt görbülve a széle. Ez alapján feltételezték, hogy egy hatalmas fekete lyuk lehet a halmaz közepén. Aztán kétségbe is vonták feltételezésüket, mert a hajlat méretei alapján felfoghatatlanul nagynak kellene lennie az azt okozó fekete lyuknak is. Most azonban két óriásteleszkóp felvételei megerősíteni látszanak a feketelyuk-teóriát.

A mérések alapján a galaxishalmaz közepén tátongó lyuk átmérője másfélmillió fényév. (Via BBC)