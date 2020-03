„A gyűlölet kovácsolja egységbe a táborunkat” - mondja Netanjahu tanácsadója egy kiszivárgott felvételen

Komoly politikai botrány tört ki Izraelben, miután szombaton az izraeli 12-es csatorna nyilvánosságra hozott egy felvételt, amin Benjamin Netanjahu miniszterelnök tanácsadója, Natan Eshel beszél az izraeli jobboldal stratégiájáról, és többek közt azt mondja,

„a gyűlölet kovácsolja egységbe a táborunkat”.

A felvételen Eshel egy ismeretlen személyt próbál beszervezni a Netanjahu vezette jobboldali Likud politikai tanácsadójának, és közben arról beszél, hogy a negatív kampány és a gyűlöletkeltés nagyon jól működik a „nem askenázi” szavazók körében.

„Mi idegesítette fel ezeket a szavazókat? Miért utálják a sajtót? Gyűlölnek mindent, és mi sikeresen felkorbácsoltuk ezt a gyűlöletet. A gyűlölet kovácsolja egységbe a táborunkat.”

Eshel feltehetően a mizrahi, avagy keleti zsidókra gondol, amikor nem askenázi szavazókról beszél, ők adják ugyanis a Likud bázisát, azaz közülük elsősorban a rosszabb társadalmi és anyagi státuszban élők. Róluk beszélve azt is elmondta, hogy a Likud felmérései szerint ezek az emberek már nem is várják el, hogy egy politikus ne lopjon, szerintük ugyanis minden politikus azért ment politikusnak, hogy lopjon, egyébként semmi más értelme nem lenne a hivatásnak. Ez indokolja azt is, miért nem ártott igazán Netanjahunak, hogy korrupciós vádakkal eljárás indult ellene, Eshel szerint ez még segített is Netanjahu kampányán.

Eshel ki is emelte Netanjahu egyik miniszterét, Miri Regev kulturális és sportminisztert, mint aki különösen jó a Likud-tábor feltüzelésében.

Natan Eshel egyébként korábban Netanjahu kabinetfőnöke volt, de szexuális visszaélésekkel vádolták, emiatt pedig távozott a posztjáról, de azóta is tanácsadóként segíti Netanjahut. Mikor a 12-es csatornától megkeresték, hogy reagáljon a felvételeken elhangzottakra, azt mondta, hazugságokra nem válaszol, de nem mondta meg, mit ért hazugságok alatt. A Likud lényegében elismerte, hogy a felvétel eredeti, de a párt szerint ami elhangzik rajta, az Eshel (egyébként hibás) magánvéleménye. Ráadásul Eshelnek nincs is hivatalos szerepe a Netanjahu-kormányzatban és a kampányban sem. A párt reakcióját jó szokás szerint azzal zárta, hogy a politikai ellenfeleiket támadták (v.ö.: a Fidesz közleményei, amikben bezzeggyurcsányozással válaszolnak az Orbán-kormányt ért kritikákra), és azt írták, hogy sokkal súlyosabb ügy, hogy Netanjahu baloldali kihívóját, Benny Gantzot még saját tanácsadója, Israel Bachar sem tartja rátermettnek a miniszterelnökségre, ahogyan az egy szintén a napokban kiszivárgott hangfelvételből kiderült. (Times of Israel)