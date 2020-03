Annyira meleg volt a tél, hogy nem lesz jégbor Németországban

A szokatlanul meleg tél miatt hosszú évek óta először nem tudnak jégbort készíteni a német borászatok. A Német Borászati Intézet vasárnapi tájékoztatója szerint az ország egyik borvidékén sem volt ezen a télen megfelelően hideg a jégborkészítéshez, ehhez ugyanis -7 Celsius fokra lenne szükség.

A német jégbort egyébként is nagyon rosszul érintették az utóbbi évek egyre enyhébb telei, 2017-ben például csak 7, 2013-ban pedig csak 5 borászat tudott jégbort készíteni.

Ernst Buescher, az intézet szóvivője szerint a melegedő telek miatt a jégbor a jövőben még drágább és még ritkább csemegének számít majd, miközben már ma is elég magas az ára.

A jégbor egyébként attól jégbor, hogy az elkészítéséhez szükséges mustot fagyott szőlőszemekből préselik. Mivel a szőlőszemben csak a víz fagy meg, az ilyen szemekből préselt bor sokkal koncentráltabb szárazanyag-tartamú lesz, édes, de magas savtartalmú is. A jégbort ezen kívül elkészíteni sem könnyű, a szürettel is nagyon sietni kell, és nehezen kalkulálható előre, mikor jön meg a kellő fagy. A szemek feldolgozása is rendszerint fűtetlen helyen történik az olvadás elkerülése érdekében.

Németországon kívül Ausztrália és Kanada számít komoly jégbortermelőnek, ez a borfajta rendszerint a német bortermelés 0,1 százalékát adja. (AP)