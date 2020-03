Majd 10 ezer ember EU-ba lépését akadályozta meg a görög határőrség a görög-török határon

A görög kormány vasárnapi tájékoztatása szerint 9972 illegális határátlépést akadályozott meg a határőrség szombaton és vasárnap a görög-török határon, ahol jelenleg az ENSZ becslései szerint kb. 13 ezer ember várakozik arra, hogy valahogy beléphessen az EU-ba. A beszámolók szerint ebben a csoportban vannak kisgyerekes családok is, akik a többiekkel együtt a hidegben éjszakáznak sátrakban és hálózsákokban a Pazarkule határátkelő közelében.

Fotó: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency

Törökország a napokban jelentette be, hogy nem tartóztatja fel tovább az Európába igyekvő menekülteket, megnyitja a határait. A döntés oka valószínűleg az, hogy Recep Tayyip Erdogan elnök több pénzt akar kicsikarni az EU-tól, valamint minden bizonnyal azt is el szeretné érni, hogy az EU és NATO-szövetségesei legalább valamelyest támogassák Törökország szíriai hadműveleteit, melyek során a török hadsereg a szíriai Aszad-rezsimet támogató Oroszországgal is szembe került. A szíriai Idlib városban a napokban szíriai-orosz légicsapás ért egy török alakulatot, 34 katona halt meg, ezután jött a migránsokkal kapcsolatos török bejelentés.

Törökország menekülttáboraiban jelenleg kb. 3,6 millió ember él, főleg szíriaiak. Többségük szívesebben telepedne le az Európai Unióban, de a török hatóságok eddig ezt (a 2015-ös európai menekültválság hónapjait leszámítva) akadályozták.

Fotó: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency

Egyelőre azonban úgy tűnik, a mostani helyzet sokkal felkészültebben érte a görög határőrséget, mint a 2015-ös. A hétvégén majdnem 10 ezer ember illegális határátlépését akadályozták meg, közben többször össze is csaptak a határon várakozókkal, könnygázt is kilőttek az őket kövekkel dobáló szíriaiakra és afgánokra.

A görög védelmi miniszter helyettese vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, „biztos kézzel” védelmezik Görögország és az EU határait.

A bevándorlók tengeren is próbálkoznak, a görög kormány szerint az erőfeszítéseik ellenére „számos” hajó és csónak ki tudott kötni vasárnap a Görögországhoz tartozó, de a török partokhoz közel lévő Leszboszon.

Migránsok a görög-török határon lévő Marica (Evros) folyón Fotó: Sebnem Coskun/Anadolu Agency

A görög kormány a helyzet kezeléséhez a EU határvédelmi ügynöksége, a Frontex segítségét kérte. A Frontexet magas fokú készültségbe is helyezték, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt mondta, az EU kész megadni a kért segítséget a görög kormánynak. Margaritis Schinas a Bizottság migrációügyi biztosa (aki egyébként pont a görög biztos) a Twitteren azt írta, találkozót kezdeményezett az EU belügyminiszterei között. (AFP)