Republikánus párti milliárdos vásárolt részesedést a Twitterben, változásokat akar a cég működésében

Paul Singer milliárdos, a Republikánus Párt egyik főtámogatója komoly Twitter-részvénycsomagot vásárolt Elliott Management nevű cégén keresztül, és „változásokat akar a cégben” - írta a Bloomberg News. A beszámolók szerint a legfontosabb változás, amit Singer el akar érni, az Jack Dorsey vezérigazgató távozása.

Singer korábban a Trump-ellenes kampány egyik oszlopa volt a Republikánus Párton belül, de miután Trumpot elnökké választották, és Singer találkozott vele a Fehér Házban, átállt az ő oldalára. Trump leginkább a Twitteren kommunikál, ezért is fontos, hogy támogatója hogyan alakítaná át a platformot.

A Twitter nemrég jelentette be, hogy nem engedélyezi többé a politikai hirdetéseket, emiatt pedig több kritikát is kapott a vezetés befektetőktől és politikusoktól is. Valószínű, hogy Singernek is ezzel van leginkább problémája. (Guardian)