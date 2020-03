Az új NAT ismeretében aligha kételkedhetett ebben bárki, de az alaptanterv kidolgozásában személyesen is résztvevő szélsőjobboldali irodalomtörténész, Takaró Mihály most a Magyar Nemzetnek nyilatkozatba is adta, hogy az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény. Mindezt arra a véletlenül provokatív kérdésre válaszolta, amelyben az újságíró azt firtatta, hogy vajon az előírt tananyagban szereplő olvasmányok meghozzák-e a gyerekek kedvét az olvasáshoz, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a diákok többet és szívesebben olvassanak. Mint megtudtuk, Takaró tojik erre, neki az a lényeg, hogy a gyerekek elolvassák az Egri csillagokat.

Ugyanő ugyanitt arról is beszél, hogy a szerzők megítélésének alapja csakis az életmű értéke lehet, ebbe pedig nem fér bele a világnézeti harc. Ezek szerint puszta véletlen lehet, hogy az új NAT jellemzően szélsőjobboldali, nyilasszimpatizáns írókkal bővült. (Via Magyar Nemzet)