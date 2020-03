Az USA megkezdi csapatai kivonását Afganisztánból

Mark Esper amerikai védelmi miniszter a Pentagon sajtószobájában. Fotó: OLIVIER DOULIERY/AFP

Mark Esper amerikai védelmi miniszter már kiadta az utasítást az Afganisztánban állomásozó amerikai csapatok főparancsnokának a részleges csapatkivonás megkezdésére, jelentette be maga a miniszter. Az USA a múlt héten kötött megállapodást a tálibokkal az amerikai csapatok kivonásáról, az Egyesült Államok történetének leghosszabb háborújának lezárásáról.

A most bejelentett részleges csapatkivonással 13 ezerről 8600-ra csökkentik az Afganisztánban állomásozó amerikai erők létszámát.

"Bizonyítjuk jóhiszeműségünket, és megkezdjük a csapatkivonást" - mondta Esper, aki közben arra is figyelmeztetett, hogy az erőszak megszűnéséig "hosszú, szeles és rögös út" vezet.

A sajtótájékoztatón jelen volt Mark Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője is. Ő azokra az újságírói kérdésekre, amelyek azt firtatták, hogy a hétvégi megállapodás után a tálibok hétfőn az afgán kormányerők elleni támadásaik megújítását jelentették be, és Hoszt tartományban már robbantottak is, azt felelte, hogy ők maguk nem is számítottak arra, hogy a szombaton kötött megállapodás után egyik napról a másikra teljesen megszűnik az erőszak Afganisztánban. "Ez nem fog megtörténni" - mondta. (Via MTI)