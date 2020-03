Erős lesz az idei kullancsszezon, az enyhe tél kedvezett a szaporulatnak

Lényegesen nagyobb a magyarországi kullancsállomány, mint 10-15 éve, ami Kapiller Zoltán István, a Magyar Kullancsszövetség elnöke szerint a talajmenti fagyok hiányával magyarázható. Az enyhe tél kedvez a kullancsok elszaporodásának, mondta.

Az M1 műsorában arra is figyelmeztetett, hogy a kullancsok egyre több betegség kórokozóit hordozzák. A Pécsi Tudományegyetem kutatói például nemrégiben a krími-kongói vérzésesláz-vírust is beazonosították egy Margit-szigeten talált kullancsban. Ez különösen veszélyes, mert a vírus cseppfertőzéssel is terjed.

Kapiller tájékoztatása szerint a kullancsoknál február végén, március elején elindul a nagy tavaszi rajzás, amely augusztus közepéig tart, amikor is a kánikula elől pár hétre elvonulnak. A kánikula után megkezdődik egy kisebb lefutású őszi rajzás, amely november végig tart. (Via MTI)