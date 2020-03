Kínában lassul, a világban gyorsul a koronavírus terjedése

Az új koronavírus, a SARS-CoV-2 elektromikroszkópos képe. A felvételen látható vírusokat egy amerikai betegből izolálták. Fotó: NIAID-NIH/Phanie

Kezdjük a jó hírrel: Kínában minden jel szerint lassulni látszik az új koronavírus okozta járvány terjedése: kedden mindössze 125 új fertőzést jelentettek, január 20. óta a legkevesebbet. További jó hír, hogy a járvány epicentrumában, Hupej tartományban 2410 fertőzöttet gyógyultan engedtek haza a kórházakból.

A világ többi részén mit sem javult a helyzet, már három másik országban, Dél-Koreában, Iránban és Olaszországban is meghaladja az ezret, az USA-ban pedig már meghaladja a százat a fertőzöttek száma. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO igazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz pedig ara figyelmeztetett, hogy "a világ még nem látott olyan légúti kórokozót, amely képes közösségi terjedésre". Szerinte nincs általános megoldás, de minden országnak a járvány megfékezésére kell koncentrálnia.

Dél-Koreában hétfőn már 4800 fertőzöttet tartottak nyilván, kétszer annyit, mint a múlt pénteken. Európában még ennél is gyorsabb ütemben emelkedett a fertőzöttek száma, itt a hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy készüljenek nagy kitörésre.



Hogy Iránban pontosan mi a helyzet, azt a hatalom titkolózása miatt nem tudni. A kormány hivatalosan 1501 fertőzést ismert el, de a halottak száma alapján feltételezhető, hogy ennél sokkal több a fertőzött. A szakértők szerint a hivatalosan közölt adatok megbízhatatlanok. A WHO szakértői hétfőn érkeztek meg az országba a helyzet pontosabb felmérésére. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint Afganisztánban, Ausztráliában, Kanadában, Libanonban, Pakisztánban, Kuvaitban, Bahreinban, Ománban, Katarban, és az Egyesült Arab Emírségekben is találtak már olyan fertőzöttet, aki Iránból érkezett.

Az Egyesült Államokban hétfőn megduplázódott, hatra nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. Hétfőn abban a seattle-i idősek otthonában vesztette életét három lakó, ahol a legnagyobb amerikai járványgóc van kialakulóban. Oregonból is aggasztó hírek érkeztek, Hillsboro városában több tucatnyi kórházi dolgozót küldtek haza a Kaiser Permanente Westside Medival Centerből, miután koronavírusos páciensekkel kerültek közvetlen kapcsolatba. Őket 14 napig tartó önkaranténozásra kérték.