Megérkeztek a menetrend szerinti cigája bárányok a Debreceni Állatkertbe

Cigája jerke újszülött bárányával. Fotó: Debreceni Állatkert

Mint minden évben, úgy idén is február végén ellettek a Debreceni Állatkert cigája juhai. Közleményük szerint február végén három egészsésges utód is világra jött: február 20-án egy kos és egy jerke, 22-én egy újabb kos született.

Egy újjszülött jerke rezignáltan szemléli két újszülött kos küzdelmét. Fotó: Debreceni Állatkert

"A virgonc kisbárányok jókedvűen és sok játékkal töltik idejüket szüleik társaságában" - írták. Mivel a bárányok nagyon kíváncsiak, nekik is öröm, hogy most már a látogatók is betérhetnek hozzájuk.

Fotó: Debreceni Állatkert

A Debreceni Állatkert közleménye szerint kiemelt feladatának tekinti az őshonos állatfajok génállományának megőrzését, "ezért is tart 2016 óta cigája juhokat", bár azok valójában még a közleményük szerint sem őshonosak, mert csak a XVIII. század végén került hazánkba Kisázsiából.