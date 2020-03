Börtönbe küldenék Iránban a Berlinale fődíját elnyerő rendezőt

A berlini filmfesztivál, a Berlinale fődíját, az Arany Medvét elnyerő iráni rendező, Mohammad Raszulof három nappal a győzelme után értesült arról, hogy akkor ideje börtönbe vonulnia.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Raszulof eleve nem lehetett ott a berlini díjátadón, ahol legújabb, 'There is no Evil' című filmét díjazták, miután 2017-ben az iráni igazságszolgáltatásról és korrupcióról szóló, az Az érinthetetlen ember (A Man of Integrity) című filmjével díjat nyert Cannes-ban, majd hazájában egy évnyi börtönre és két évnyi utazási tilalomra ítélték. A rendezőnek akkor nem kellett börtönbe vonulnia, de a legutóbbi filmjének készítése közben az igazságszolgáltatás már sms-ben értesítette, hogy hamarosan megkaphatja a dátumot, amikor majd rácsok mögé kell vonulnia.

És mint a Variety írja, ennek dátuma most jött el, a rendező pár nappal legutóbbi díjának megnyerése után kapta meg az üzenetet. Raszulof nem adta fel magát a hatóságoknál, ügyvédje elmondása szerint fellebbezni kíván.

Mohammad Raszulof napjaink egyik legismertebb és elismertebb iráni rendezője, de filmjeit saját hazájában nem vetítik, mind be vannak tiltva. Raszulofot már 2011-ben börtönre ítélte a rezsim, amikor a cenzúra kérdésével foglalkozó Goodbye című filmjüket a hatóságok rendszerellenes propagandának ítélték. Akkor Raszulof, és rendezőtársa, Jafar Panahi hat évnyi börtönt kapott és 20 évre eltiltották őket a filmezéstől. De később a bíróság a büntetést felfüggesztette, és óvadék ellenében szabadlábra kerülhettek.