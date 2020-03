Joe Biden nagy napja lett a szuperkedd

Joe Biden meglovagolta hétvégi, dél-karolinai választási győzelmét, és a szuperkedd nagy nyertese lett.

Meglepetésre még Massachusettsben is nyerni tudott.

Kaliforniában Sanders vezet, így összességében neki se lesz rossz napja.

Pláne úgy, hogy a szintén baloldali Elizabeth Warren csúnyán leszerepelt.

A legnagyobb vesztes mégis talán Michael Bloomberg, aki hiába költött saját zsebből félmilliárd dollárt.

Kétszereplősre szűkült a verseny a demokrata jelöltségért.

Joe Biden meglepetésre még Minnesotában és Massachusettsben is nyerni tudott, felülmúlta a várakozásokat. Fotó: MARIO TAMA/AFP

Március 3-án, szuperkedden lényegében akár el is dőlhetett volna a demokrata előválasztás. A demokraták elnökjelölő kongresszusán 1991 küldött támogatására van szükség a jelöléshez, kedden 14 államban összesen 1357 küldöttről döntöttek. Csak Kaliforniában 415 küldöttet osztanak szét a szavazatok arányában a legalább 15 százalékos eredményt elért jelöltek között (a szabályok minden államban ugyanazok), így a legnagyobb figyelem ide koncentrálódott.

Mielőtt tovább mennénk, meg kell jegyezzem, hogy Kaliforniából még nincs hivatalos végeredmény, egyelőre csak 35 százalékos a feldolgozottság. És bár ez alapján Bernie Sanders, a demokrata baloldal egyértelmű favoritja fölényesen vezet, a többi állam eredményei alapján ez már csak vigaszdíj lehet neki. Szuperkedd Joe Biden nagy napja volt.

Kaliforniában várhatóan Bernie Sanders nyer majd, így az elnökjelöltségért még továbbra is nagyon szoros a verseny. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

A szuperkedden szavazó államok földrajzi helyzete és demográfiája, illetve a dél-karolinai eredmény alapján az gyanítható volt, hogy Biden a déli államokban jól fog szerepelni. Így is történt, fölényesen nyert Oklahomában, Arkansas-ban, Tennessee-ben, Alabamában, illetve két, az őszi választáson fontos ingaállamban, Észak-Karolinában és Virginiában is. Utóbbiban 53 százalékot kapott, az afroamerikai választók mellett egy másik fontos demográfiai csoport, az elővárosi ingadozók körében is toronymagasan nyert. Márpedig ezek a szavazók 2016-ban inkább Trumpot támogatták, akinek a legyőzéséhez fontos lehet olyan demokrata jelöltet találni, aki nem riasztja el őket. A magát demokratikus szocialistaként jellemző Sanders nem feltétlenül ilyen jelölt.

A nagy meglepetés Biden kimagaslóan jó szereplése az észak-keleti államokban. Két riválisa, a vermonti Sanders és a massachusettsi Elizabeth Warren is a hazai pálya előnyével indulhatott itt, de végül Biden csak Vermontban vesztett. Meglepetésre még Massachusettsben is nyerni tudott, ahol Warrent még Sanders is megelőzte.

Két vesztes

Elizabeth Warren már legfeljebb csak bekavarni tud Bernie Sandersnek. Fotó: SETH HERALD/AFP

Ez akár Warren kampányának végét is jelentheti, különös tekintettel arra, hogy a 15 százalékos küszöböt is csak három államban sikerült megugrania. Ha van valami, ami kedden nem Biden tervei szerint alakult, az Warren várakozáson aluli szereplése. Biden szempontjából nem lett volna rossz, ha a szintén inkább a párt baloldalához sorolt, vagyis alapvetően Sanders riválisának számító Warren több államban is 15 százalék fölé került volna, megosztva ezzel a baloldali demokrata szavazókat, küldötteket elhalászva Sanders elől.

De az este igazán nagy vesztese Michael Bloomberg, a multimilliárdos New York-i expolgármester volt. Ő egészen mostanáig csak a pénzét költötte, félmilliárd dollárt szórt el hirdetésekre saját zsebből. De ezidáig még nem mérettette meg magát, most először szerepelt a neve a szavazólapokon. Ehhez képest mindössze hat államban sikerült egyáltalán a 15 százalékos küszöböt megugrania, nemhogy győzni nem tudott, másodikként is csak Utahban végzett, ahol Biden nem nagyon kampányolt.

Michael Bloomberg sokat költött, kevés eredménnyel. Őt aligha izgatja az alelnökség, sok értelme nem maradt számára a versenynek. Fotó: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP

Hogyan tovább?

A keddi eredmények alapján kétszereplősre szűkült a demokrata előválasztás, reális győzelmi esélyei csak Sandersnek és Bidennek vannak. De még mindig komoly esély van rá, hogy a kongresszusra egyikük se tudja megszerezni a küldöttek abszolút többségének a támogatását, így még nagy jelentősége lehet annak, hogy Warren és Bloomberg meddig maradnak versenyben úgy, hogy győzelmi esélyük semmi, viszont küldötteikért cserébe komoly pozíciókat szerezhetnek. Ez kettejük közül talán csak Warrennek lehet vonzó - Bloomberg külsős, aligha érdeklik a párton belüli pozíciók, vagy akár az alelnökjelöltség.

