Magyarországon még csak 170 koronavírustesztet végeztek, de nem is volt szükség többre

Olaszországban már több mint 25 ezer koronavírus-tesztet végeztek, Dél-Koreaában százezernél is többet. Magyarországon eközben nagyjából 170 darabot. Túl drága? Nincs elég? Miért nem végeznek mindenkin egy gyorstesztet, aki fertőzött területről érkezik? Megkérdeztük a Nemzeti Népegészségügyi Központot.

Ameddig nincs beteg, addig nem kell annyit tesztelni

Ahol több a beteg, több vizsgálat is történik. Alapvetően minden országban hasonlóak az ilyen esetekben alkalmazott eljárásrendek, és többnyire a WHO iránymutatásain alapulnak. Ami lényeges különbség a rengeteg tesztet elvégző országok és Magyarország között, hogy

az előbbieknél már a közösségi terjedés fázisában van a betegség:

nemcsak, hogy van már diagnosztizált beteg, aki külföldről hozta be a vírust, vagy külföldről érkezett beteggel van ismert kapcsolatban, hanem már nem követhető nyomon a fertőzés útja, olyanok is megkapták, akiket nem lehet más betegekhez kötni. Nálunk viszont egyelőre egyetlen koronavírusos beteget sem sikerült találni. Ha lesznek – mert szinte biztosan lesznek – betegek, akkor a tesztek száma is nőni fog. Csehországban is alacsony a tesztek száma eddig. Vasárnap számoltak be az első koronavírusos betegről a hatóságok, azóta pedig ötre nőtt a számuk, valamennyien Észak-Olaszországban jártak, köztük az a két turista is, aki Budapestet is érintve utazott tovább Prágába. A cseheknél keddig 236 embert teszteltek.

A negatív teszt sem garantálja, hogy nem vagy fertőzött

Annak sincs értelme, hogy mindenkit teszteljenek, aki fertőzött területen járt. A fertőző betegségeknél nincs lehetőség szűrővizsgálatra, egy elvégzett teszt csak azt mutatja meg, hogy a mintavétel idején éppen nem volt kimutatható a kórokozó. Ettől az már benne lehet az ember szervezetében, csak még olyan kis mennyiségben, amit nem mutat ki a laboratóriumi vizsgálat sem. Mivel a vírus lappangási ideje 14 nap, ezért egy tünetmentes emberen elvégzett vizsgálat nem garantálja, hogy például három nappal később ne jelennének meg a tünetek. Azért sem vizsgálják a tünetmentes embereket, mert ha az elvégzett vizsgálat eredménye negatív lenne, akkor abba a hitbe ringatná az illetőt, hogy nem fertőződött. „Holott ez bizonyossággal csak az utolsó feltételezett expozíció után 14. tünetmentes nap után jelenthetjük ki.”

A megfertőzöttek 80 százaléka teljesen tünetmentes marad, úgy esik át a fertőzésen. Tehát észre sem veszi. A laikus azt gondolhatná, hogy ezért is célszerű lenne a tünetmentesek tesztelése, mert ha legalább megtudnák, hogy vírushordozók, akkor korlátozhatnák a mozgásukat, érintkezésüket többiekkel, tehát gátolhatnák a vírus további terjesztését. De a tünetmentesek tesztelése aztán tényleg irracionálisan drága és erőforrásigényes lenne, nem bírná el a rendszer. Ráadásul a tünetmentes fertőzöttek „a fertőzési láncban jóval kevesebb szerepet játszanak, mint a tünetekkel rendelkezők”.

Olaszországban vagy Kínában járt, és szeretne tesztet kérni? Ne tegye!

Előfordulhat, hogy valaki fertőzött területről érkezik tünetmentesen, és szeretne koronatesztet végeztetni, hogy a munkáltatójának (vagy másnak) igazolni tudja: nem vírushordozó.

Ilyen tesztlehetőség nincs. Ezt Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház vezetője is megerősítette a parlament népjóléti bizottságának ülésén. Azt mondta, sokan jönnek hozzájuk tesztre, miután Kínából vagy a Távol-Keletről hazajöttek, és a munkáltatójuk valami igazolás kér tőlük. Ha nincs tüntetük, nem végzik el a laborvizsgálatokat, a fenti válaszok alapján két héten belül értelme sem lenne.

Ha beteg, telefonáljon!

Aki viszont fertőzött területen járt, és betegnek érzi magát, tapasztalja magán a covid-19 tüneteit, annak a következő eljárásrendet kell követnie: hívja fel a háziorvosát, és semmiképpen se menjen be a rendelőbe. A háziorvos a megfelelő védőeszközzel kimegy hozzá, és ott megerősíti vagy elveti a gyanút. Ha megerősíti, akkor a beteg bekerül a legközelebbi fertőzőbeteg-osztályra, ahol elkülönítik. Az ott levett minta alapján a laboratórium vagy megerősíti a fertőzöttséget, vagy elveti a gyanút. Ha a minta pozitív, a beteg bekerül a Dél-pesti Centrumkórházba.

Gyorsteszt nincs

Olyan megbízható gyorstesztek, amelyek pillanatok alatt kimutatnák, hogy valakiben már ott a vírus, egyelőre nincsenek, ezért lázmérőznek a határon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai válasza szerint a koronavírust az úgynevezett valós idejű PCR (polimeráz láncreakció) vizsgálattal mutatják ki, mely a vírus RNS-ét jelzi a mintából. „Az interneten fellelhető információk a gyorstesztről valójában erre a rt-PCR (real time) vizsgálatra utalnak. A vizsgálat az előkészítéstől az eredmény kiadásáig kb. 4 óra, 20-30 percen belül a vírust kimutató eljárás nem létezik, jelenleg fejlesztés alatt áll. Ebből a rt-PCR technikából több típus is elérhető, de egyik sem ad gyorsabb eredményt, hiszen a vizsgálat idejét nem a reagens típusa, hanem a PCR technika szabja meg. Ez a módszer jelenleg a legmegbízhatóbb és a leggyorsabb eljárás a vírus jelenlétének igazolására”.

A vírust csak egyetlen laborban tudják kimutatni

„Mivel új vírusról van szó, a vizsgálat is új – noha olyan technikát alkalmazunk, mint más vírusoknál – az egyedi vírusspecifikus beállításokat meg kell tanulni. A diagnosztikus vizsgálatokat a normál menetrend szerint az egészségügyi szolgáltatóval szerződött laboratóriumok végzik. Mivel jelenleg ez egy új vírus okozta járvány, a vizsgálatok nemcsak a diagnózishoz szükségesek is, hanem azoknak járványügyi célja is van, mert a fertőzési láncot követni kell és így meg tudjuk tenni a szükséges és elégséges megelőzési eljárásokat. Ezért a járvány ezen korai szakaszában járványügyi érdekből minden mintát a Nemzeti Népegészségügyi Központban működő Légúti vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriumába kell küldeni. Itt történik a minták vizsgálata, valamint az eredmény hitelesítése. A laboratóriumi vizsgálat központosítása, egy kézben (laborban) tartása biztosítja azt, hogy járvány idején az országos tisztifőorvos megfelelő járványügyi intézkedést tudjon hozni Magyarország lakosainak lehető legmagasabb szintű védelme érdekében.”

A laboratórium kapacitása eléegendő

„A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumának kapacitása jelenleg bőven elegendő. Nem lassítja a folyamatot a központosítás, hiszen egy vizsgálati ciklus alatt egyszerre akár 100 minta futtatását is el tudjuk végezni. Amennyiben a járvány itthon is nagyobb méreteket ölt az NNK már előkészítette a szükséges lépéseket a laboratóriumi hálózat orvosi vizsgáló laboratóriumi engedéllyel rendelkező akkreditált tagjainak bevonására. Amennyiben a járványügyi helyzet jelentősen változik, akkor az országos tisztifőorvos dönt arról, hogy mikor és mely laboratóriumokat vonja be a vizsgálatok elvégzésébe” – írja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.